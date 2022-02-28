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Отключение электричества запланировано в районе Памятника Героиням

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) объявил о временном отключении электричества в районе буддистского храма Wat Tha Rue, находящегося к югу от Памятника Героиням.

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28 Февраля 2022, 04:30 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, электричества не будет в третьем мубане Срисунтхорна с 9:00 утра до полудня 1 марта. Причина отключения – работы на высоковольтных линиях.

РЕА указывает, что без электричества останутся поселок Phuket Charoensuk Village, фабрика латекса Phuket Rubber Factory Company и ее плантация (Anchalee Palm Plantation), улица за Phuket Charoensuk Village и TWIN House Phuket.

Ведомство приносит извинения за возможные неудобства. Лица, остро нуждающиеся в электроснабжении (к примеру, для питания медицинского оборудования), могут напрямую обратиться в РЕА.

Контактные телефоны: 066-0729803, 076-386882 и 076-354379.

 

 

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