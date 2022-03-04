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Отключение электричества запланировано в Паклоке

Управление электроснабжения провинций (PEA, офис в Таланге) сообщило о временном отключении электричества в части Паклока днем 4 марта.

Новости Пхукета

4 Марта 2022, 01:41 AM
Источник: РЕА

Источник: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях и продлится с 9:00 до 16:30. В указанное время электричества не будет на участке дороги 4031, отходящей от главного шоссе Паклока в сторону моря после поворота на Ao Po Grand Marina. Данная местность известна как Лэм-Кхад.

Ведомство также предупредило, что если кому-либо срочно необходимо электричество для работы медицинского оборудования (или других неотложных нужд), то следует обратиться непосредственно в РЕА.

Контактные телефоны – 066-0729803, 076-386882 и 076-354379.

 

 

 

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