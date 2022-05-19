Отключение электричества запланировано на северо-востоке Пхукета

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на высоковольтных линиях.
В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на мысе Сай (Лэм-Сай), где расположен одноименный пирс.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Чалонге) и 1129 (единая горячая линия).
Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для неотложных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования.