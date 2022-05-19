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Отключение электричества запланировано на северо-востоке Пхукета

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части тамбона Тхепкрасаттри в пятницу, 20 мая.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 12:00 PM
Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА о проведении работ 20 мая. Фото: РЕА

Уведомление РЕА о проведении работ 20 мая. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на высоковольтных линиях.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на мысе Сай (Лэм-Сай), где расположен одноименный пирс.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Чалонге) и 1129 (единая горячая линия).

Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для неотложных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования. 

 

 

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