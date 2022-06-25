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Отключение электричества запланировано на 27 июня в Таланге

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части тамбона Май-Кхао в понедельник, 27 мая.

Новости Пхукета

25 Июня 2022, 04:00 PM
Зона отключения на Thepkrasattri Rd. Изображение: РЕА

Зона отключения на Thepkrasattri Rd. Изображение: РЕА

Зона отключения в Срисунтхорне. Изображение: РЕА

Зона отключения в Срисунтхорне. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на линиях распределительной сети.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет в частях тамбонов Тхепкрасаттри и Срисунтхорн. Первая зона отключения включает в себя отрезок Thepkrasattri Rd. от магазина Makro и Lotus до лесного резерва Банг-Кханун. Вторая зона отключения указана в уведомлении РЕА как Soi Phutthasatham Bang Kham.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

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