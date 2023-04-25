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Отключение электричества запланировано на 25 апреля в Ко-Кэу

Жители ряда популярных поселков в Ко-Кэу останутся 25 апреля без электричества в связи с проведением работ на высоковольтных линиях. Уведомление об этом было опубликовано накануне в 22:47 вечера.

Новости Пхукета

25 Апреля 2023, 09:09 AM
Зона отключения электричества в Ко-Кэу 25 апреля. Фото: РЕА

Зона отключения электричества в Ко-Кэу 25 апреля. Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА), отключение продлится с 9:00 утра и до 16:30 дня. Затронута будет только западная сторона Thepkrasattri Rd. (по направлению к Памятнику Героиням) на участке от автобусной остановки напротив мусульманской школы до автосалона Isuzu.

РЕА перечисляет следующие локации, которые останутся без электричества на день:

  • Chaofa Garden Home,
  • Soi Koh Kaew 15,
  • Soi Koh Kaew 17,
  • The Lantern,
  • Soi Koh Kaew 19,
  • Soi Koh Kaew 21,
  • Soi Koh Kaew 23,
  • Soi Koh Kaew 25,
  • Soi Koh Kaew 27,
  • Soi Koh Kaew 29,
  • Soi Koh Kaew 31,
  • Soi Koh Kaew 33,
  • Supalai Bella Koh Kaew,
  • Inisio Koh Kaew,
  • Ban Nanai.

Ведомство приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

 

 

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