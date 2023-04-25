Отключение электричества запланировано на 25 апреля в Ко-Кэу

Жители ряда популярных поселков в Ко-Кэу останутся 25 апреля без электричества в связи с проведением работ на высоковольтных линиях. Уведомление об этом было опубликовано накануне в 22:47 вечера.

Новости Пхукета

25 Апреля 2023, 09:09 AM

Зона отключения электричества в Ко-Кэу 25 апреля. Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА), отключение продлится с 9:00 утра и до 16:30 дня. Затронута будет только западная сторона Thepkrasattri Rd. (по направлению к Памятнику Героиням) на участке от автобусной остановки напротив мусульманской школы до автосалона Isuzu.

РЕА перечисляет следующие локации, которые останутся без электричества на день:

Chaofa Garden Home,

Soi Koh Kaew 15,

Soi Koh Kaew 17,

The Lantern,

Soi Koh Kaew 19,

Soi Koh Kaew 21,

Soi Koh Kaew 23,

Soi Koh Kaew 25,

Soi Koh Kaew 27,

Soi Koh Kaew 29,

Soi Koh Kaew 31,

Soi Koh Kaew 33,

Supalai Bella Koh Kaew,

Inisio Koh Kaew,

Ban Nanai.

Ведомство приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.