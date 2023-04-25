Отключение электричества запланировано на 25 апреля в Ко-Кэу

Как сообщил пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА), отключение продлится с 9:00 утра и до 16:30 дня. Затронута будет только западная сторона Thepkrasattri Rd. (по направлению к Памятнику Героиням) на участке от автобусной остановки напротив мусульманской школы до автосалона Isuzu.
РЕА перечисляет следующие локации, которые останутся без электричества на день:
- Chaofa Garden Home,
- Soi Koh Kaew 15,
- Soi Koh Kaew 17,
- The Lantern,
- Soi Koh Kaew 19,
- Soi Koh Kaew 21,
- Soi Koh Kaew 23,
- Soi Koh Kaew 25,
- Soi Koh Kaew 27,
- Soi Koh Kaew 29,
- Soi Koh Kaew 31,
- Soi Koh Kaew 33,
- Supalai Bella Koh Kaew,
- Inisio Koh Kaew,
- Ban Nanai.
Ведомство приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.