Отключение электричества запланировано к северу от памятника Героиням

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн (к северу от памятника Героиням) в четверг, 12 мая.

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Как говорится в уведомлении офиса РЕА по Талангу, отключение электричества в тамбоне Тхепкрасаттри связано с работами на линиях распределительной сети низкого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 12:00 электричества не будет на участке Thepkrasattri Rd. напротив здания муниципалитета. В указанной точке находится, в частности, поселок Phanason Park Ville 3, но он в уведомлении РЕА прямо не указан.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).