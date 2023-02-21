Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Отключение электричества ожидается сегодня у пляжа Най-Харн

Окрестности озера рядом с пляжем Най-Харн должны остаться сегодня без электричества в связи с проведением работ на высоковольтных линиях. Соответствующее предупреждение опубликовал пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Чалонге.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 07:00 AM
Зона отключения на карте Раваи. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Раваи. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение продлится с 9:00 до 16:00 среды, 22 февраля. Затронуты будут территории, прилегающие к идущей вокруг озера дороге, а также дорога на мыс Кратинг и к бухте Ао-Сен. В частности, без света должны остаться все кафе рядом с пляжем, а также Wyndham Grand Nai Harn Beach, Nai Harn Beach Resort и The Lago.

Офис РЕА в Чалонге приносит извинения за возможные неудобства. Получить дополнительную информацию можно в самом офисе по круглосуточному телефону 076-521099 или на общенациональной горячей линии 1129.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Генконсульство России уходит на четырехдневные выходные
На Пхукете расследуют обустройство детской площадки на 4 млн бат
Популяризацию приложения для жалоб Traffy Fondue начали в оффлайне
Пикап со льдом перевернулся на шоссе в Таланге
Водителей просят устанавливать детские автокресла после трагедии под Бангкоком
Министру презентовали проект моста через клонг Мудонг
Турист из Германии заплатил 2 тыс. бат за проезд по тоннелю в Чалонге
На Пхукете арестовали трех граждан Монголии за покупки по краденой карте
На Пхукете выбрали юных Героинь для шоу на фестивале 13-15 марта
Дептранс пообещал покупателям поддельных прав максимальное наказание по закону
На Пхукете начались рейды по ночным заведениям
Таиланд и Мьянма открыли погранпереход в Чианг-Рае
Иностранец в возрасте 68 лет попал в аварию на скутере на Пхукете
Россияне оштрафованы на 20 тыс. бат за езду на аквабайках у острова Хонг
Водитель автобуса лишен прав на 30 дней за ДТП с 14 пострадавшими

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential

 