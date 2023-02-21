Отключение электричества ожидается сегодня у пляжа Най-Харн

Окрестности озера рядом с пляжем Най-Харн должны остаться сегодня без электричества в связи с проведением работ на высоковольтных линиях. Соответствующее предупреждение опубликовал пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Чалонге.

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Как говорится в уведомлении РЕА, отключение продлится с 9:00 до 16:00 среды, 22 февраля. Затронуты будут территории, прилегающие к идущей вокруг озера дороге, а также дорога на мыс Кратинг и к бухте Ао-Сен. В частности, без света должны остаться все кафе рядом с пляжем, а также Wyndham Grand Nai Harn Beach, Nai Harn Beach Resort и The Lago.

Офис РЕА в Чалонге приносит извинения за возможные неудобства. Получить дополнительную информацию можно в самом офисе по круглосуточному телефону 076-521099 или на общенациональной горячей линии 1129.