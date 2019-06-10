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Отключение электричества ожидается 11 и 12 июня в двух районах Таланга

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил об отключении электричества в двух районах Таланга во вторник и среду (11 и 12 июня).

Новости Пхукета

10 Июня 2019, 02:44 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, во вторник, 11 июня, электричества не будет в домах, расположенных на улице Ban Lipon – Lipon Bangkok Rd. от офиса РЕА в Таланге до поселка i-Leaf Town 2.

В среду, 12 июня, без электричества останется часть дороги 4005, проходящей через Лэм-Сай от (от трассы 4027 до Пхукетского центра развития морской фауны). При этом, согласно заявлению РЕА, в гольф-клубе Mission Hills электричество отключаться не будет.

В обоих локациях отключение электричества запланировано на время с 9:00 до 16:30. РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386-880-2 и 1129.



 

 

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