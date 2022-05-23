Отключение электричества анонсировано у памятника Героиням

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн в пятницу, 27 мая.

Новости Пхукета

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения работ на высоковольтных линиях электропередач.

В связи с проведением работ с 9:00 до 12:00 электричества не будет на участке Thepkrasattri Rd. к югу от памятника Героиням – от особняка Йи Тенг до шоурумов Honda Marine и Audi. Также без света останется часть дороги, идущей на запад через джунгли и плантации от храма Wat Tha Ruea.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).