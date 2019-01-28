Отелю на Рача-Яй грозит ответственность за сбор и хранение мертвых кораллов

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) готовится обратиться в полицию с заявление по факту хранения мертвых кораллов на территории отеля Racha Island Resort (Rayaburi) на острове Рача-Яй.

Новости Пхукета

28 Января 2019, 10:03 AM

Фото: DMCR

В середине прошлой недели сотрудники DMCR вместе с полицейскими и военными проинспектировали территорию отеля Racha Island Resort и убедились в достоверности информации, изложенной в жалобе, поступившей в DMCR ранее. В жалобе утверждалось, что отель складирует мертвые кораллы, собранные на одном из местных пляжей.

Как пояснил сотрудник DMCR Нарет Чупынг сообщение подтвердилось. Мертвые кораллы были найдены как на территории самого Racha Island Resort, так и на берегах канала, протекающего у гостиницы.

«Это однозначно незаконно. Никаких извинений тут быть не может. Я готовлю документы для привлечения причастных к ответственности за незаконное хранение кораллов и нанесение вреда рифам», – заявил господин Чупынг.

В изначальной жалобе утверждалось, что сотрудники отеля собирали мертвые кораллы на пляже Сиам по распоряжению менеджмента. Кораллы должны были использоваться, чтобы сделать русло канала менее широким и глубоким.

Менеджмент Racha Island Resort заявил, что сообщение для прессы относительно инцидента будет подготовлено в ближайшее время.