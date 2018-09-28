Отелю Club Med на Пхукете продлили аренду земли еще на 15 лет

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) продлила контракт на аренду земельного участка, где находится отель Club Med (юридическое лицо – Holiday Villages Thailand Ltd). Контракт был продлен на 15 лет (до 24 сентября 2033 года), стоимость аренды участка – 45 млн бат в год.

28 Сентября 2018 09:25:55

Фото: Phuket PR Department

Club Med арендует участок у пляжа Ката c 1985 года, очередной контракт истек 25 сентября 2018 года, а на следующий день OrBorJor благополучно проголосовал за очередное продление. Странную ситуацию с датами исполняющий обязанности главы OrBorJor Ватчарин Патомваттханапонг объяснил «рабочими процессами OrBorJor». При этом сам Club Med подал документы на продление контракта еще в июле.

«Материалы не были переданы совету OrBorJor ранее, поскольку работа с ними потребовала времени», – заявил господин Патомваттханапонг.

В общей сложности новый контракт с Club Med принесет провинции 675 млн бат за 15-летний период. В ходе голосовая 18 членов совета OrBorJor поддержали продление аренды, пять воздержались, несогласных не было.

«Половину этой суммы получит муниципалитет Карона, вторую – непосредственно OrBorJor»,-- пояснил господин Патомваттханапонг.

«Эти средства будут направлены на развитие и улучшение условий в провинции Пхукет в течение 15 лет», – отметил он.

В 2014 году жители Карона выступили с инициативой о возвращении арендуемой отелем Club Med земли в общественное пользование, однако OrBorJor удовлетворил эту просьбу лишь частично – от участка Club Med были «отрезаны» три рая из 39, которые он начал арендовать в 1985 году..

Отметим, что стоимость аренды с 1985 года значительно выросла. Если изначально отель арендовал землю за 3,7 млн бат в год, то в следующем контракте сумма составляла уже 27 млн, а в текущем стороны согласились на 45 млн.





