Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран

Полиция Пхукета расследует дело об убийстве сотрудника пхукетского отеля, скончавшегося 13 апреля от ножевого ранения, нанесенного коллегой в ходе предположительного рабочего конфликта. Инцидент произошел в тамбоне Чернг-Талей во второй половине дня.

Новости Пхукета

14 Апреля 2023, 01:46 PM

Двадцатилетний работник отеля арестован по обвинению в убийстве коллеги. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции тамбона Чернг-Талей полковник Чалермчай Херсават получил сообщение о происшествии около 16:30, сообщает страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции.

На место событий были направлеы подполковник Сутхам Ратанасавангвонг и другие офицеры, которые арестовали 20-летнего подозреваемого, фигурирующего в сообщении Phuket Info Center как некий Ют (полное имя не приводится). Мужчина был арестован на парковке перед отелем, где было совершено убийство. Название самого заведения в публикации не приводится.

В качестве улики полицейские изъяли «острый нож 15-дюймовой длины» (38 см). Именно этим ножом, как считает следствие, получил смертельный удар в живот 23-летний работник отельной кухни Рунг (полное имя не указано). Мужчину доставили в больницу Thalang Hospital, но врача оставалось только констатировать смерть по прибытию.

Против господина Юта было возбуждено дело о предумышленном убийстве. Следователи полагают, что между мужчинами был продолжительный конфликт. Репортеры Khao Phuket отмечают, что разногласия могли быть связаны с работой.