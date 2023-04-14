Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран

Полиция Пхукета расследует дело об убийстве сотрудника пхукетского отеля, скончавшегося 13 апреля от ножевого ранения, нанесенного коллегой в ходе предположительного рабочего конфликта. Инцидент произошел в тамбоне Чернг-Талей во второй половине дня.

Новости Пхукета

14 Апреля 2023, 01:46 PM
Двадцатилетний работник отеля арестован по обвинению в убийстве коллеги. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Двадцатилетний работник отеля арестован по обвинению в убийстве коллеги. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции тамбона Чернг-Талей полковник Чалермчай Херсават получил сообщение о происшествии около 16:30, сообщает страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции.

На место событий были направлеы подполковник Сутхам Ратанасавангвонг и другие офицеры, которые арестовали 20-летнего подозреваемого, фигурирующего в сообщении Phuket Info Center как некий Ют (полное имя не приводится). Мужчина был арестован на парковке перед отелем, где было совершено убийство. Название самого заведения в публикации не приводится.

В качестве улики полицейские изъяли «острый нож 15-дюймовой длины» (38 см). Именно этим ножом, как считает следствие, получил смертельный удар в живот 23-летний работник отельной кухни Рунг (полное имя не указано). Мужчину доставили в больницу Thalang Hospital, но врача оставалось только констатировать смерть по прибытию.

Против господина Юта было возбуждено дело о предумышленном убийстве. Следователи полагают, что между мужчинами был продолжительный конфликт. Репортеры Khao Phuket отмечают, что разногласия могли быть связаны с работой.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана
Пхукет отметил Сокнгран без смертей на дорогах
Полиция Таиланда напоминает о важности мотошлемов
Пхукет зарегистрировал первую смерть в ДТП на острове за праздничную неделю
Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран
Власти Пхукета грозят туристам неудобствами при пользовании нелегальными такси
Тайские госведомства закрываются до 18 апреля в связи с Сонгкраном
Пхукет зафиксировал восемь пострадавших в ДТП в первый день контроля на дорогах
Спасатели Pearl Center совершили за выходные восемь выездов на мотоциклетные ДТП
Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете
В магазине BnB обнаружили вторую треснувшую колонну
Два человека погибли в мотоциклетных авариях в Таланге
Полиция напомнила правила перевозки пассажиров в пикапах к Сонгкрану
Частные инвесторы не заинтересовались прокладкой тоннеля в Патонг
Пхукет ждет от туризма в Сонгкран по 1,13 млрд бат в день

 

SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 