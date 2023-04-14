Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран

Шеф полиции тамбона Чернг-Талей полковник Чалермчай Херсават получил сообщение о происшествии около 16:30, сообщает страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции.
На место событий были направлеы подполковник Сутхам Ратанасавангвонг и другие офицеры, которые арестовали 20-летнего подозреваемого, фигурирующего в сообщении Phuket Info Center как некий Ют (полное имя не приводится). Мужчина был арестован на парковке перед отелем, где было совершено убийство. Название самого заведения в публикации не приводится.
В качестве улики полицейские изъяли «острый нож 15-дюймовой длины» (38 см). Именно этим ножом, как считает следствие, получил смертельный удар в живот 23-летний работник отельной кухни Рунг (полное имя не указано). Мужчину доставили в больницу Thalang Hospital, но врача оставалось только констатировать смерть по прибытию.
Против господина Юта было возбуждено дело о предумышленном убийстве. Следователи полагают, что между мужчинами был продолжительный конфликт. Репортеры Khao Phuket отмечают, что разногласия могли быть связаны с работой.