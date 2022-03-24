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Отельный карантин для потенциально заразившихся туристов сохраняется

Несмотря на заявления властей о движении к признанию коронавируса эндемичным заболеванием, позиция в отношении потенциально зараженных туристов остается на Пхукете жесткой. Иностранцы, контактировавшие с заблевшим лицом и имевшие возможность заразиться, по-прежнему должны проходить 10-дневный отельный карантин даже если у них самих анализы ничего не показывают. Соответствующая норма была оформлена в виде приказа губернатора Наронга Вунсиеу вечером 23 марта.

Новости Пхукета

25 Марта 2022, 10:00 AM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

В соответствии с распоряжением, так называемый «контакт высокого риска» (не заболевшее лицо, но контактировавшее с заболевшим) должен в течение 10 дней находиться в пределах своего отеля и за это время сдать два экспресс-теста на коронавирус методом АТК – на пятый день изоляции и на десятый.

По умолчанию первые пять дней изоляции проходят без выхода из отельного номера. Затем, если первый из двух плановых АТК-тестов показывает отрицательный результат и симптомы болезни отсутствуют, турист может пользоваться общими пространствами отеля, но не может контактировать непосредственно с заболевшим (что важно, если речь идет о родственники, с которым человек вместе прилетел на отдых).

Покидать номер можно и в течение первых пяти дней, но только на условии сдачи отдельного анализа методом АТК или ПЦР «перед выходом из комнаты на ежедневной основе».

Выходить из отеля в течение первых 10 дней в любом случае нельзя. Во время пользования общественными пространствами обязательно постоянное ношение маски, соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиком перед контактом с вещами, которые трогают другие люди. Принимать пищу также следует отдельно от прочих постояльцев.

При этом приказ не запрещает «контакту высокого риска» проходить карантин вместе со своим заболевшим спутником или родственником – они могут находиться в одном номере, но тогда и правила для всех едины – никаких выходов за пределы комнаты в течение всех 10 дней.

«Совместное использование помещения с зараженным лицом должно рассматриваться как день контакта с вирусом. Соседи по номеру могут сдавать тесты АТК ежедневно или на пятый и десятый день. Если результат положительный, то все совместно проживающие лица должны оставаться в карантине в течение 10 дней с даты получения положительного результата», – указывается в приказе губернатора Вунсиеу.

Отметим, что в отношении жителей Пхукета политика иная. В частности, даже у лиц с подтвержденным коронавирусом, но без серьезных симптомов свободы больше – они самоизолируются на дому и проходить карантин с внешним контролем больше не обязаны. Власти заверяют, что на таких пациентов с легкими симптомами или вообще без симптомов («зеленая группа») приходится 95% всех нынешних случаев COVID-19.

 

 

 

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