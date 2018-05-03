Отельный бренд Meliá готов выйти на Пхукет

Ведущая испанская отельная группа Meliá Hotels International объявила об открытии своего первого курортного комплекса на Пхукете.

4 Мая 2018 09:00:00

Фото: Melia

Проект Meliá Phuket Mai Khao откроется на пляже Май-Кхао в 2021 году и станет пятым активом Meliá в Таиланде, говорится в пресс-релизе компании.

Курортный комплекс будет состоять из 101 виллы, причем каждая из вилл будет иметь собственный бассейн. Также к услугам постояльцев будут два плавательных бассейна общего пользования, фирменный СПА-центр бренда Meliá YHI Spa, инфраструктура для проведения банкетов и деловых мероприятий. Другие подробности проекта пока неизвестны. О том, каких инвестиций потребует Meliá Phuket Mai Khao, в пресс-релизе испанской отельной группы также не говорится.

Местным партнером Meliá на Пхукете выступит Phuket Villa Group, известная по серии жилых поселков Phuket Villa, расположенных в различных частях острова. Phuket Villa Group была основана семьей Упатисингов более четверти века назад и за время своего существования реализовала более десятка проектов, построив 6 тыс. жилых домов, два отеля и несколько кондоминиумов.