Отели Таиланда подорожали до уровня Европы

Стоимость проживания на популярных пляжных курортах Таиланда за пять лет догнала или даже превысила уровень аналогичных отелей в Европе. К соответствующему выводу пришли аналитики Skift, опросившие работающих с Таиландом туроператоров из европейских стран. Также на привлекательность отдыха в Королевстве негативно влияют перегруженность популярных курортов и ставка местного турбизнеса на азиатскую клиентуру, из-за чего европейцы чувствуют себя менее желанными гостями.

Новости Пхукета

30 Ноября 2019, 02:00 PM

Таиланд или Испания? По данным Diethelm Travel Group, в плане стоимости отельного номера разницы нет. Фото: kizamaya

Согласно данным, которые предоставил Skift туроператор Diethelm Travel Group, стоимость размещения в пятизвездочном отеле на островах Самуи, Пханган и Самет сейчас достигает 500 долл. США за ночь, что соответствует стоимости проживания в аналогичном по уровню отеле в Греции, Италии и Испании и дороже отеля в Турции и Египте, где провести ночь можно за 350 долл.

В сегменте четырех звезд ситуация аналогичная. Цена номера в тайском отеле соответствует уровню Греции Италии и Испании и составляет 350 долл. за ночь, при том что уровень Турции и Египта – 200 долл., а Германии, Австрии и Швейцарии – 300 долл.

Как отмечает гендиректор Diethelm Стефан Роемер, за прошедшие пять лет стоимость отдыха в Таиланде выросла на 30% в долларовом выражении и на 40% в евро на фоне укрепления курса бата и инфляции.

«Это определенно перебор», – отмечает господин Роемер, также владеющий компанией Tourasia, специализирующейся на отдыхе в Азии.

Проблему курса бата видят и представители тайского турбизнеса.

«Хотя было много разговоров о том, что эту проблему надо решать, курс бата продолжает укрепляться, что представляет серьезный вызов для туристической отрасли. Я согласен с тем, что это негативно сказывается на нашем бизнесе», – отмечает гендиректор Well Hotels & Resorts Thailand Данай Вансом.

Впрочем, в отчете Skift отмечается, что во многих случаях увеличение цен представляет собой сознательный шаг самих отелей. Равно как и демографический сдвиг в пользу Азии во главе с Китаем

«Атмосфера в ряде отелей изменилась настолько, что наши клиенты сообщают, что не хотят ехать туда вновь. Это очень важный вопрос», – говорит Рут Ландолт из швейцарской Asia365.

Впрочем, госпожа Ландолт отмечает, что те отели, которые не поднимали цены в расчете на наплыв азиатской публики, не имеют и проблем с потоком европейских постояльцев.

По словам госпожи Ландолт, на европейском рынке Таиланд конкурирует не только с соседями, такими как Вьетнам, но также с югом Европы, Египтом, Мексикой и Карибским бассейном.

В свою очередь, директор Chic Locations UK Дэвид Кеван указывает на проблему чрезмерного развития (овердевелопмента) популярных туристических направлений Таиланда, Вьетнама и Камбоджи. Господин Кеван утверждает, что овердевелопмент – одна из причин того, что бизнес его компании на Пхукете и Самуи сокращается год за годом. Еще одна причина падения интереса к этим островам заключается в том, что туристы уже успели изучить все, что они могут предложить.

«Впрочем, на фоне развития авиационного сообщения клиенты используют эти острова просто как точку въезда в Таиланд и отправляются оттуда в Кхао-Лак, на Пханган или на остров Тао, так что в целом наш бизнес в Таиланде показывает рост на 5% год к году. Особенно хорошо себя показывают Кхао-Лак, Ко-Самед и Ко-Куд», – говорится господин Кеван.

«Большинство наших туристов хотя увидеть уникальный Таиланд и готовы провести в дороге больше времени, чтобы открыть места за пределами массового рынка. А таких мест в Таиланде множество», – оптимистично отмечает Кеван.