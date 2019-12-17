Туристическая ассоциация Самуи ожидает ужесточения ценовой войны между местными гостиницами в следующем году на фоне превышения предложения над спросом.

Новости Пхукета

17 Декабря 2019, 09:05 AM

Отели Самуи фиксируют падение заполняемости номерного фонда. Фото: Bangkok Post

Как отметил президент ассоциации Ворасит Понгкумпунт, по состоянию на 20 декабря этого года среднегодовая заполняемость номерного фонда островных отелей составляла 30% против 50% за аналогичный период 2018 года. При этом даже с учетом последних двух недель декабря, когда гостиницы будут заполнены на 90%, среднегодовая заполняемость составит лишь 50%, пишет Bangkok Post.

Негативную картину господин Понгкумпунт объясняет укреплением курса тайского бата к основным мировым валютам и торговой войной между Китаем и США. На этом фоне, в частности, туристы из КНР выбирают более дешевые пляжные курорты Вьетнама, Филиппин и Индонезии. Также на заполняемости номерного фонда сказывается и открытие на Самуи новых отелей.

По оценкам господина Понгкумпунта, в следующем году суммарный номерной фонд островных гостиниц пополнят примерно 1 тыс. новых номеров, а общий объем предложения вырастет до 30 тыс. Как отметил господин Понгкумпунт, заполняемость гостиниц в первом квартале следующего года ожидается на уровне 35% против 50-60% ранее.

На этом фоне игроки туристического рынка будут вынуждены снижать цены в борьбе за постояльцев, что грозит увольнениями сотрудников и «другими социальными проблемами».

В качестве одного из факторов, сдерживающего развитие турпотока на Самуи, господин Понгкумпунт называет невысокие показатели прибытий в местный аэропорт, которым управляет Bangkok Airways. Сейчас комплекс принимает около 40 рейсов в день (около 3-4 тыс. пассажиров), тогда как на Пхукете, к примеру, ежедневно садятся около 200 лайнеров.

Как отметил господин Понгкумпунт, простимулировать рост пассажиропотока могли бы как сами авиакомпании (за счет снижения тарифов), так и аэропорт (за счет снижения портовых сборов). Последнее, по мнению господина Понгкумпунта, могло бы сделать Самуи более привлекательным для чартерных рейсов. При этом, как указал специалист, напрямую на остров прилетают лишь 40% туристов, тогда как 60% прибывают на паромах из Сураттхани.

Также господин Понгкумпунт хотел бы, чтобы остров активнее развивал прием круизных лайнеров. В частности, в ходе визита на Самуи министра туризма Пхипхата Ратчакитпракарна местный бизнес выступил с предложением по строительству специального пирса для подобных судов.

В этом году остров Самуи должен принять 55 круизных лайнеров с примерно 2,5 тыс. пассажиров на каждом. В следующем году ожидаются уже 62 лайнера, а на 2021 пока забронированы 48 рейсов.





