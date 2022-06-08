Отели поддержали губернатора Бангкока в намерении просить об отмене масок и продлении часов работы баров

Ассоциация отелей Таиланда (ТНА) поддержала намерение губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипанта просить Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) о продлении часов работы развлекательных заведений до 2:00 ночи вместо текущих 00:00 и отмене масочного режима как минимум на открытых пространствах.

Новости Пхукета

9 Июня 2022, 09:00 AM

Диджей за пультом в клубе на Sukhumvit Soi 63. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Главный аргумент главы города в пользу продления часов работы баров и отмены сплошного масочного режима – стабильное снижение числа новых заражений коронавирусной инфекцией в столице и в целом по стране. За последние сутки во всем Таиланде было зафиксировано всего 2224 случая заболевания, что является минимальным показателем за почти 13 месяцев. Количество смертей упало до 20 – самого низкого уровня за четыре месяца.

Комментируя инициативу губернатора, президент ТНА Мариса Сукосон Нунбхакди заявила, что возвращение жизни (особенно ночной жизни) к норме – это правильный шаг, если страна хочет увидеть улучшение в экономике в целом и в туризме в частности. Многие другие туристические направления уже фактически отменили коронавирусные запреты, так что Таиланду нужно догонять конкурентов, пишет Bangkok Post.

Ни работники, ни туристы не спешат в отеле

Согласно данным индекса деловой уверенности отельного бизнеса, который ТНА составляет вместе с Центробанком Таиланда на основе 164 отельеров, уровень занятости в отельной отрасли (штат персонала) в мае вырос до 68% от показателя докризисного 2019 года. Впрочем, по-прежнему 54% бизнесменов отмечают нехватку квалифицированного персонала, потому что в кризис многие работники не просто ушли из закрывшихся отелей, но полностью покинули индустрию гостеприимства, найдя другую работу.

Госпожа Сукосон Нунбхакди привела такие дополнительные данные по занятости в отельном сегменте в мае: 43% респондента наняли больше временного персонала, не меняя уровня занятости; 18% повысили зарплаты для привлечения новых работников; 21% заморозили и зарплаты, и найм.

«Некоторые из отельных работников хотели бы вернуться в эту отрасль, когда ее восстановление будет выглядеть значительным, что может произойти в районе заключительного квартала этого года», – сказала президент ТНА. – «Тогда проблема нехватки кадров может решиться».

Опрос отельеров, по ее словам, также показал, что большинство из них по-прежнему обеспокоены высокими операционными расходами, слабым спросом со стороны туристов, а также тем, что у отдыхающих мало возможностей развлекаться из-за ограничений на часы работы заведений. По словам госпожи Сукосон Нунбхакди, отмена всеобщего масочного режима и продление часов работы баров и клубов могли бы поддержать рост деловых ожиданий отельного сегмента, но это не все, чего хочет отрасль. Бизнес по-прежнему продолжает настаивать, что Королевство должно отменить систему предварительной регистрации намерения посетить страну Thailand Pass.

Согласно официальным данным, за период с 1 января по 31 мая Таиланд принял 1,3 млн гостей из-за рубежа. Больше всего иностранных прибытий обеспечила Индия – 123,6 тыс., следом идут Великобритания (96,3 тыс.) и Малайзия (78,5 тыс. ).

Президент Туристического совета Таиланда (ТСТ) заявил, что возвращение жизни к норме – это острая необходимость, поскольку только это позволит турбизнесу снова стать стабильной отраслью и вернуть доверие работников к себе. При этом он добавил, что отмена масочного режима и продление часов работы ночных заведений актуальны не только для Бангкока. Подобный шаг должен быть принят по всей стране, чтобы показать миру готовность Таиланда к приему туристов.

Патонг просит возможности не спать

Ранее президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат говорил в беседе с The Phuket News, что состоявшаяся 1 июня отмена запрета на работу баров и клубов по профилю и разрешение всем заведениям принимать гостей до полуночи не имеют практически никакого смысла. Как объяснял глава РЕВА, большинство развлекательных заведений и так уже работали, получив ресторанные лицензии, а дополнительный час на прием гостей (с 23:00 до 00:00) не может принести значимых результатов, потому что ищущие ночной жизни туристы выходят на улицы поздно (около упомянутых 23:00) и поэтому все равно не успевают толком отдохнуть в барах и клубах, потратив в них свои деньги.

«Я всегда повторял, что туристы приезжают сюда отдыхать на пляжах и посещать экскурсии в течение дня. Под вечер они возвращаются в отели, принимают в душ и отправляются за ночной жизнью, на Бангла-Роуд они не приходят до 23:00 вечера. Так что если заведения открыты до полуночи, то это все просто бессмысленно», – говорил президент ассоциации.

«Кто-то говорит, что нам нужно самим открываться раньше. Но даже если мы будем начинать работу в середине дня, то посетителей в это время не будет, поскольку все туристы на пляже и на экскурсиях. Они не появятся у нас до позднего вечера», – добавлял господин Крыасомбат.

Операторы развлекательных заведений неоднократно обращались к правительству страны с просьбами разрешить им работать до 4:00. Потребность была очевидна и до пандемии, но доводы бизнеса никогда эффекта не имели. Сейчас, после двух лет туристического кризиса из-за COVID-19, ситуация стоит острее, чем раньше.

«В этот раз нам сказали, что Комиссия по туризму предложила создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о том, даст ли продление часов работы до 4:00 какой-либо эффект. Это звучит как хорошая новость, но нужно ждать. Мы продвигаем этот вопрос уже почти 20 лет, с самого начала полноценного открытия страны как туристического направления. У нас все еще действуют устаревшие законы, принятые 30-40 лет назад, которые не отвечают тому, что нужно туристическим местам. Когда эти законы придумывались, Пхукет был по большей части сельскохозяйственной провинцией, но сейчас его экономика почти на 100% туристическая, так что нельзя применять здесь те же законы, что и в провинциях, которые не опираются на туризм», – говорил президент РЕВА.

Господин Крыасмобат подчеркивал, что общество должно осознать, что и от развлекательных заведений (читай – питейных) есть польза. Они создают рабочие места, генерируют доход, помогают восстановлению экономики Пхукета и всей страны. Кроме того, туристы в них находятся хоть под каким-то контролем, в отличие от ночного времяпрепровождения на пляжах с алкоголем из магазинов, которые в туристических местах продают спиртное и после полуночи, хотя закон это запрещает.