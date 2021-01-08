Отели Пхукета снова закрываются на фоне отсутствия гостей

Гостиницы Пхукета, открывшиеся в надежде принять хотя бы минимальное для окупаемости число туристов, начали вновь закрываться. Соответствующее заявление сделал президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхупонгсакорн.

Новости Пхукета

8 Января 2021, 04:49 PM

Патонг по-прежнему пустует без туристов. Фото: Чутхарат Плерин

По словам господина Кхупонгсакорна, новая вспышка коронавируса оставила Пхукет и без зарубежных, и без внутренних туристов.

«Многие бронирования отменены, и они [отельеры] не могут справиться с расходами [на поддержание деятельности]», – заявил глава южного отделения РНА.

«Я опросил десять операторов отелей, три из них подтвердили, что они вновь планируют закрыть свои заведения, поскольку не способны справиться с расходами и убытками. Полагаю, что многие другие операторы также планируют закрытие, но на данный момент я не могу оценить, сколько», – добавил он.

Господин Кхупонгсакорн полагает, что нынешняя вспышка коронавируса продлится не менее месяца, «поскольку количество случаев заболевания в стране по-прежнему растет». При этом посещающие Пхукет внутренние туристы – это в основном лица из провинций, которые сейчас относятся к зонам повышенного риска. Самый яркий пример – Бангкок.

Предложенные отельерами «исключительные спецпредложения» не смогли спасти ситуацию. В качестве примера таких предложений господин Кхупонгсакорн привел возможность бесплатного проживания при расходе на ужин в размере свыше 2 тыс. бат.

«Негативный эффект от коронавируса для турбизнеса Пхукета может ощущаться вплоть до 2024 года», – отметил он.

В ТНА не ожидают заметного улучшения ситуации вплоть до следующего высокого сезона.

«Кризис на Пхукете достигнет своего пика в этом году. И большие, и малые компании будут гибнуть одинаково», – полагает господин Кхупонгсакорн.

Среди прочего специалист ожидает продаж отелей со значительными дисконтами – до половины от истинной цены объектов. Единственным спасением господин Кхупонгсакорн видит помощь правительства, в частности, в плане моратория на выплаты по банковским кредитам.

Согласно данным пхукетского аэропорта, которые озвучил на этой неделе его директор Тхани Чуангчу, шесть местных авиакомпаний уже сократили полетные планы на январь по причине сократившегося спроса.

Впрочем, пассажиропоток и так был не сопоставим с прошлогодним. За 1-5 января этого года через аэропорт Пхукета прошли 38,9 тыс. пассажиров внутренних авиалиний (международные прибытия фактически равны нулю). За аналогичные дни прошлого года количество пассажиров внутренних рейсов составляло 115,7 тыс.

«Хотя некоторое количество туристов посетило Пхукет в новогодние праздники, число было ниже ожидавшегося», – отметил президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам.

Господин Руктэнгам также подчеркнул влияние географического фактора: большинство потенциальных гостей – жители «красных» провинций, «которые сейчас не путешествуют». Одновременно глава РТА обратил внимание на необходимость строгого контроля за теми, кто все же прибывают.

«Очень важный фактор в настоящий момент – контроль и в местах выезда, и в местах прибытия. На выезде процесс контроля налажен, но что насчет места назначения? Здесь контроль не был таким строгим... Дальше продолжаться так не должно», – заявил он.

Господин Руктэнгам напомнил, что на острове постоянно озвучивалось мнение, что нулевой уровень заражений удержать не получиться, «но распространяющегося кластера мы допустить не можем».

«Когда инфекция выявляться, с ней необходимо быстро справляться. Бизнес и эпидемический контроль должны работать рука об руку», – подчеркнул глава РТА.

«Перевес сейчас, более вероятно, будет на стороне эпидемического контроля, важность которому придает и сам бизнес, поскольку мы сами лично считаем, что все будет в порядке, если мы сможем контролировать новые заражения, но если произойдет вспышка, то к нам никто не приедет», – пояснил он.

Господин Руктэнгам также озвучил слова поддержки жителям провинций, где заболевание продолжает распространяться, а также подчеркнул, что остров ждет времени, когда «братья и сестры» снова смогут путешествовать.

«В настоящий момент Пхукет должен стараться оставаться самой безопасной территорией. Когда ситуация улучшится, посещать остров будет легче», – добавил он.

По словам господина Руктэнгама, сейчас правительство должно сконцентрировать внимание на борьбе с вирусом, но одновременно запустить и программу поддержки бизнеса, борющегося за выживание.

«Эпидемия когда-нибудь закончится, и тогда фокус снова сместится на экономические вопросы. Если предприниматели смогут пережить этот период, то после окончания вспышки смогут вернуться к работе. Но если правительство допустит их крах, то последствия будут намного более негативными и с долгосрочным ущербом для экономики», – заявил он.

Господин Руктэнгам назвал три главные финансовые проблемы операторов туристического бизнеса: выплаты по кредитам, фонд оплаты труда и базовые коммунальные платежи.

«У туризбизнеса две стороны: спрос и предложение. Со стороны спроса есть очень хорошая кампания «Путешествуем вместе», хотя сейчас, наверное, никто не путешествует из-за вспышки коронавируса. Должна быть также и какая-то программа по поддержки стороны предложения», – подчеркнул он.































