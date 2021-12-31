Отель загорелся на острове Ранг-Ной

Официальные лица оценивают ущерб от пожара, произошедшего 30 декабря на острове Ранг-Ной у восточного побережья Пхукета. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

Иккапоп Тхонгтуб

Информация о возгорании поступила в административную организацию тамбона (OrBorTor) Ко-Кэу в 17:45 четверга, 30 декабря. Пожар был масштабным, пламя поднималось вверх на высоту до 10 м., ввиду чего на тушение были брошены силы целого ряда организаций и ведомств.

На остров Ранг-Ной направились сотрудники и служащие пожарного отдела муниципалитета Рассады, Департамента чрезвычайных ситуаций (в том числе, из регионального управления), морской полиции Пхукета и военно-морских сил. Также на место событий приехал вице-губернатор Амнуай Пинсуван.

Взять ситуацию под контроль получилось только через три часа после начала тушения пожара.

Предполагается, что причиной первичного возгорания могло стать короткое замыкание «возле» основного генератора отеля. Затем пламя достигло места, где хранилось около 2 тыс. л топлива, и пожар вышел на новый уровень.

Расследование продолжается.