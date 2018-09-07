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Отель Park Inn группы Radisson откроется в Пхукет-Тауне

Международная сеть Radisson Hotel Group объявил об открытии первого отеля под брендом Park Inn в Таиланде. Гостиница будет находиться в Пхукет-Тауне и откроется в первом квартале 2020 года.

Новости Пхукета

7 Сентября 2018 10:30:38

Фото: Park Inn by Radisson
Фото: Park Inn by Radisson

Park Inn by Radisson Phuket Town расположится в трехэтажном здании на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне. Номерной фонд отеля составит 130 ключей, в здании также будут находиться точки розничной торговли и общепита.

«Park Inn by Radisson – исключительный бренд, обещающий гостеприимство мирового класса в верхней части среднего ценового сегмента, благодаря чему он идеально подходит Пхукету, который стремительно превращается из курортного острова высокого ценового уровня в круглогодичное туристическое направление с широким разнообразием предложения», – заявила президент Radisson Hotel Group по Азиатско-Тихоокеанскому региона Катерина Гианноука.

«Park Inn by Radisson Phuket Town станет прекрасной опцией для гостей, ищущих высоких уровней удобства и транспортной доступности», – добавила она.

В настоящий момент Radisson располагает четырьмя отелями Park Inn в странах Юго-Восточной Азии: Park Inn by Radisson Davao и Park Inn by Radisson Clark на Филиппинах и Park Inn by Radisson Putrajaya в Малайзии.

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