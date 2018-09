Отель Park Inn группы Radisson откроется в Пхукет-Тауне Международная сеть Radisson Hotel Group объявил об открытии первого отеля под брендом Park Inn в Таиланде. Гостиница будет находиться в Пхукет-Тауне и откроется в первом квартале 2020 года. Новости Пхукета 7 Сентября 2018 10:30:38 Фото: Park Inn by Radisson Park Inn by Radisson Phuket Town расположится в трехэтажном здании на Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауне. Номерной фонд отеля составит 130 ключей, в здании также будут находиться точки розничной торговли и общепита. «Park Inn by Radisson – исключительный бренд, обещающий гостеприимство мирового класса в верхней части среднего ценового сегмента, благодаря чему он идеально подходит Пхукету, который стремительно превращается из курортного острова высокого ценового уровня в круглогодичное туристическое направление с широким разнообразием предложения», – заявила президент Radisson Hotel Group по Азиатско-Тихоокеанскому региона Катерина Гианноука. «Park Inn by Radisson Phuket Town станет прекрасной опцией для гостей, ищущих высоких уровней удобства и транспортной доступности», – добавила она. В настоящий момент Radisson располагает четырьмя отелями Park Inn в странах Юго-Восточной Азии: Park Inn by Radisson Davao и Park Inn by Radisson Clark на Филиппинах и Park Inn by Radisson Putrajaya в Малайзии.