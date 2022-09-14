Отель на холме в Чалонге приглянулся диким макакам

Во вторник, 13 июля, в резорт прибыла команда специалистов-ветеринаров во главе с Понгчартом Чоыхормом из Центра изучения дикой флоры и фауны при природном заказнике заказник Khao Phra Thaew Non-Hunting Area в Таланге, а также другие официальные лица.
Менеджмент резорта (с номерным фондом из 91 виллы и лофта) объяснил суть проблемы. В частности, было сказано, что дикие макаким регулярно рыщут по территории в поисках еды, а зачастую пытаются проникнуть в номера гостей.
В ответ господин Чоыхорм напомнил, что его ведомство выработало базовые правила для постояльцев, которые позволят минимизировать риски приманить диких животных:
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Абсолютно никакого подкармливания обезьян.
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Не оставлять пищевые отходы у входа в номер для выноса их персоналом. Это привлекает животных, ищущих пропитание.
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Персонал отелей должен проверять территорию на предмет остатков пищевых продуктов. Собранные при таком обходе остатки должны храниться в недоступных для животных местах.
Господин Чоыхорм отметил, что менеджмент Noku Phuket принял замечания к сведению и донесет информацию до сотрудников и постояльцев.
В ходе инспекции в Noku Phuket официальные лица также проверили организацию сбора, хранения и утилизации пищевых отходов. Также в отели были установлены клетки-ловушки на обезьян
«Эти правила должны стать руководством к действию и для других отелей, расположенных в холмистых районах, рядом с холмами или поблизости от мангровых лесов, чтобы не привлекать дикую фауну на территорию отелей», – заявил господин Чоыхом.
Рост популяции обезьян несколько лет назад спровоцировал масштабную кампанию по отлову, стерилизации и высылке животных на необитаемые острова у восточного побережья Пхукета.
Примерно в то же время была развернута информационная кампания, направленная на местных жителей и туристов, которые могут не знать, что обезьяны бывают агрессивными, а переносимые ими болезни – опасными для людей. Информационные щиты с предупреждениями и разъяснениями были установлены на холмах Ранг и То-Сэ, а также в других местах обитания приматов.