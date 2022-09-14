Отель на холме в Чалонге приглянулся диким макакам

Новый бутик-резорт Noku Phuket на Soi Sai Nam Yen в Чалонге столкнулся с проблемой обезьян. Дикие животные пытаются проникать в номера и постоянно заняты поиском пропитания на территории.

Новости Пхукета

15 Сентября 2022, 09:00 AM

Специалисты устанавливают ловушку на обезьян в отеле. Фото: Khao Phra Thaew Non-Hunting Area

Во вторник, 13 июля, в резорт прибыла команда специалистов-ветеринаров во главе с Понгчартом Чоыхормом из Центра изучения дикой флоры и фауны при природном заказнике заказник Khao Phra Thaew Non-Hunting Area в Таланге, а также другие официальные лица.

Менеджмент резорта (с номерным фондом из 91 виллы и лофта) объяснил суть проблемы. В частности, было сказано, что дикие макаким регулярно рыщут по территории в поисках еды, а зачастую пытаются проникнуть в номера гостей.

В ответ господин Чоыхорм напомнил, что его ведомство выработало базовые правила для постояльцев, которые позволят минимизировать риски приманить диких животных:

Абсолютно никакого подкармливания обезьян. Не оставлять пищевые отходы у входа в номер для выноса их персоналом. Это привлекает животных, ищущих пропитание. Персонал отелей должен проверять территорию на предмет остатков пищевых продуктов. Собранные при таком обходе остатки должны храниться в недоступных для животных местах.

Господин Чоыхорм отметил, что менеджмент Noku Phuket принял замечания к сведению и донесет информацию до сотрудников и постояльцев.

В ходе инспекции в Noku Phuket официальные лица также проверили организацию сбора, хранения и утилизации пищевых отходов. Также в отели были установлены клетки-ловушки на обезьян

«Эти правила должны стать руководством к действию и для других отелей, расположенных в холмистых районах, рядом с холмами или поблизости от мангровых лесов, чтобы не привлекать дикую фауну на территорию отелей», – заявил господин Чоыхом.

Рост популяции обезьян несколько лет назад спровоцировал масштабную кампанию по отлову, стерилизации и высылке животных на необитаемые острова у восточного побережья Пхукета.

Примерно в то же время была развернута информационная кампания, направленная на местных жителей и туристов, которые могут не знать, что обезьяны бывают агрессивными, а переносимые ими болезни – опасными для людей. Информационные щиты с предупреждениями и разъяснениями были установлены на холмах Ранг и То-Сэ, а также в других местах обитания приматов.





