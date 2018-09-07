Отель Mandarin Oriental откроется на Пхукете в 2022 году

Гостиничная группа Mandarin Oriental Hotel Group объявила об открытии люксового отеля на Пхукете в 2022 году.

7 Сентября 2018 11:54:40

Комплекс под названием Mandarin Oriental, Phuket расположится на участке площадью 59 рай в районе пляжа Лэм-Сингх и пхукетской Мили миллионеров. Номерной фонд отеля будет состоять из 105 ключей, кроме обычных номеров планируются также 37 вилл с индивидуальными бассейнами. Одним из козырей отеля должны стать панорамные виды на Андаманское море.

Инфраструктура курортного комплекса будет включать несколько ресторанов и баров (в том числе прямо на берегу моря), пляжный клуб, пространства для проведения массовых мероприятий, СПА-центр, детский клуб, фитнес-центр и два общих плавательных бассейна.

Комплекс в управление Mandarin Oriental Hotel Group предоставит компания Grand Larn Luang Co Ltd.

Mandarin Oriental Hotel Group – азиатская отельная группа, работающая в двух десятках стран и территорий. Портфолио компании насчитывает более 30 объектов, однако в Таиланде у группы есть только один отель – люксовый Mandarin Oriental, Bangkok.