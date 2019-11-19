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Отель Dream Phuket взял четыре награды на Haute Grandeur Global Awards

Люксовый отель Dream Phuket Hotel and Spa удостоился четырех наград на отраслевой премии для люксовых отелей, курортных комплекксов и спа Haute Grandeur Global Awards,

Новости Пхукета

19 Ноября 2019, 10:16 AM
Фото: Dream Phuket Hotel & Spa

Фото: Dream Phuket Hotel & Spa

Dream Phuket Hotel and Spa победил в номинациях «Лучший дизайн отеля в Таиланде» и «Лучший вид с крыши отеля в Таиланде». Расположенный при комплексе спа-центр Sanctuary Spa победил в номинациях «Лучший спа-центр при отеле в Азии» и «Лучший менеджер спа в Таиланде».

Награды от лица Dream Phuket Hotel and Spa приняла директор отеля по бизнесу и развитию бренда Кэрилл Макдональд. Получение наград она назвала большой честью для всего коллектива и признанием того, что команда «пытается сделать в Dream».

«Мы действительно строим нечто особенное и уникальное в Dream. И сегодняшний вечер демонстрирует, что вложенный нами труд приносит результаты, проявлением которых являются не только довольные гости, но и эти награды мирового уровня», – добавила Патсада Саттхачарон, возглавляющая в Dream Phuket Hotel and Spa отдел маркетинга.

Отметим, что на той же премии Haute Grandeur Global Awards отличился пхукетский курортный комплексе The Pavilions, взявший награды в каждой из пяти престижных номинаций, в которых был заявлен. The Pavilions победил в номинациях «Лучший уединенный курортный комплекс в Таиланде», «Лучший курортный комплекс из вилл с индивидуальным бассейнами в Таиланде», «Лучший курортный комплекс из вилл в Таиланде», «Лучший спа-центр бутик-формата в Таиланде», «Лучший люксовый спа-центр в Таиланде».

 

 

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