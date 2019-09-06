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Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге

Бренд DoubleTree by Hilton открыл второй отель в Таиланде. DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort в Патонге начал работу в четверг, 5 сентября.

Новости Пхукета

6 Сентября 2019, 09:57 AM
Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton открылся в Патонге.

Отель DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort располагается в Патонге, в считанных метрах от пляжа. Номерной фонд комплекса состоит из 290 юнитов различных классов площадью от 35 кв. м до 350 кв. м. Каждый номер располагает балконом или террасой с видом на сад или один из трех плавательных бассейнов.

Инфраструктура отеля также включает круглосуточный спортзал, пять ресторанов и баров, зал для проведения массовых мероприятий на почти 400 человек с высокими потолками и современной аудиовизуальной системой. Также DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort стал первым пхукетским отелем, где применяется технология цифровых ключей.

Как отметил старший вице-президент и глобальный глава бренда DoubleTree by Hilton Шон Макатир, из 200 готовящихся к открытию отелей DoubleTree почти половина приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В качестве локаций для открытия новых отелей бренд выбирает «ключевые экономические центры и туристические точки».

Всего в портфолио бренда DoubleTree by Hilton в настоящий момент значатся 565 отелей с номерным фондом свыше 130 тыс. единиц. В Таиланде отелей DoubleTree by Hilton пока что два – в Бангкоке и на Пхукете.

 

 

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