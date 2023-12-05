Отец и его народ. Каким видят Короля Раму IX тайцы

Пятое декабря – особая дата в жизни Таиланда, поскольку сегодня празднуются день рождения Короля Пхумипона Адульядета Великого, День отца и Национальный день Таиланда. Все три праздника неразрывно связывает личность Рамы IX, которого тайцы безгранично уважают и искренне почитают.

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Пхумипон Адульядет родился в пригороде Гарварда в 1927 года, когда там учился его отец, Принц Махидол Адульядет. Будущий правитель страны получил начальное образование в Бангкоке, после чего продолжил учебу в Швейцарии. Во время пребывания в Европе он познакомился с дочерью тайского посла во Франции, которая вышла за него за муж и стала Королевой Сирикит. У супругов родились четверо детей: Король Маха Вачиралонгкорн, Принцесса Убонраттана, Принцесса Сириндхорн, Чулабхорн.

Правление Пхумипона Адульядета началось 9 июня 1946 года, а официально коронован он был 5 мая 1950 года. Его Величество находился на тайской троне дольше, чем любой другой Король из правящей с XVIII века династии Чакри.

Короля Пхумипона Великого часто именуют Королем-путешественником, но не потому что он бывал во множестве стран мира, а потому что досконально изучил жизнь своего собственного Королевства, объездив все его уголки.

Королевские визиты оказались крайне важным драйвером позитивных перемен в стране: подданные внимали слову монарха и зачастую только из-за этого слова делали то, чего иначе было невозможно добиться. Даже гости Таиланда знают, что тайская клубника и кофе с севера страны – это результат Королевского проекта по искоренению плантаций опийного мака, но это лишь один из ярких примеров, а самих проектов было множество.

Особое внимание Пхумипон Великий уделял сельскому хозяйству, в котором видел фундамент будущего развития страны в рамках философии «Экономики самодостаточности». В частности, при его деятельном участии в Таиланде была создана общенациональная ирригационная система, благодаря которой страна вышла в мировые лидеры по экспорту риса. Также Раме IX принадлежат патенты на систему аэрации воды и на системы вызова дождей.

О реальном вкладе Рамы IX в вывод Таиланда из бедности за счет развития сельского хозяйства говорит хотя бы тот факт, что ООН выбрала день рождения Пхумипона Адульядета в качестве даты для Всемирного дня почв.

Король был джазовым музыкантом и композитором, фотографом и радиолюбителем, яхтсменом и проектировщиком парусных лодок. Cреди многочисленных наград монарха есть золотая медаль Игр Юго-Восточной Азии 1967 года по парусному спорту.

День отца в Таиланде – общенациональный выходной, в которой принято не только проводить время с семьей, но также делать добрые дела на благо общества. В частности, больница Vachira Phuket Hospital и региональный банк крови Красного Креста (Phuket RBC) принимают в этот день многочисленных доноров крови, которым дарят желтые футболки и другие подарки на память.

Желтый является цветом и Короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) и его сына, правящего сейчас Короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Оба родились в понедельник.

Донорская акция в поддержку Vachira Phuket Hospital проходит 5 декабря в торговом комплексе Limelight Avenue в Пхукет-Тауне, где еще 1 декабря открылась небольшая, но интересная выставка портретов Рамы IX. Экспозиция примечательна тем, что кроме традиционных королевских амплуа (король-музыкант, король-яхтсмен) на ней есть и смелые интерпретации образа Пхумипона Адульядеты.

Некоторые работы созданы опытными художникам, другие – студентами. Кроме полотен, написанных маслом, углем или карандашом, есть работы в жанре коллажа-аппликации и созданные в графических редакторах на компьютере.

Официальные церемонии в день рождения Короля Пхумипона Великого включают традиционное возложение цветов к его портрету, буддистские молитвы и вручение подношений монахам, вечернее зажжение свечей.

Также в День отца каждый год проходят различные благотворительные мероприятия, такие как уборки пляжей и улиц, высадка деревьев, выпуск в море мальков рыб.

В Патонге утром 5 декабря проходит велопробег, приуроченный ко дню рождения Рамы IX. Некоторые из участников, как уже видно, планируют выйти на маршрут в тех же старых рубашках-поло, в которых принимали участие в велопробеге Bike For Dad восемь лет назад и которые до их пор хранят как реликвии.

Пхумипон Адульядет ушел из жизни 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Сейчас 13 октября является днем памяти монарха и официально носит название День Наваминдра Махарат, то есть День Величайшего Девятого Короля.