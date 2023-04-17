Отчет властей Пхукета по смертям в ДТП снова разошелся с данными ThaRSC

Официальные лица Пхукета не зафиксировали смертей в ДТП за 16 апреля, в опубликованном 17 числа отчете местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) говорится только о семи пострадавших. Комитет по дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC) сообщил об одном погибшем и 62 госпитализированных.

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Согласно отчету пхукетского офиса DDPM, всего за шесть дней усиленного контроля на дорогах погибли 2 человека и 47 получили травмы. Статистика ThaiRSC за тот же период – 6 погибших и 402 госпитализированных. С каждым днем разрыв только увеличивается.

DDPM не указывает, по каким критериям отбирает происшествия для включения в свои итоговые отчеты, которые распространяются через PR Phuket каждое утро, а также посылаются в Бангкок. Вне специальных кампаний в Новый год и Сонгкран пхукетский офис DDPM сам публикует данные ThaiRSC.

В масштабах всей страны за 11-16 апреля в дорожных авариях погибли 286 человек, еще 15,3 тыс. получили травмы.

В публикации от 16 апреля Королевская полиция Таиланда назвала главной причиной ДТП превышение скорости (37,16%), на втором месте идет вождение в пьяном виде (24,71%), на третьем – опасное маневрирование в потоке транспорта (18%).

Самыми опасными, по данным полиции, остаются мотоциклы, на которые за 11-15 апреля пришлось 80,78% аварий. Доля легковых авто – 7,51%, пикапов – 3,81%.