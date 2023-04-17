Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Отчет властей Пхукета по смертям в ДТП снова разошелся с данными ThaRSC

Официальные лица Пхукета не зафиксировали смертей в ДТП за 16 апреля, в опубликованном 17 числа отчете местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) говорится только о семи пострадавших. Комитет по дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC) сообщил об одном погибшем и 62 госпитализированных.

Новости Пхукета

17 Апреля 2023, 11:17 AM
Пункт дорожного контроля на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Статистика DDPM по дорожным авариям за 16 апреля. Фото: PR Phuket

Статистика DDPM по дорожным авариям за 16 апреля. Фото: PR Phuket

Статистика ThaiRSC по дорожным авариям за 16 апреля. Фото: ThaiRSC

Статистика ThaiRSC по дорожным авариям за 16 апреля. Фото: ThaiRSC

Главные причины ДТП за 11-15 апреля. Фото: Royal Thai Police

Главные причины ДТП за 11-15 апреля. Фото: Royal Thai Police

Распределение аварий по типу транспорта за 11-15 апреля. Фото: Royal Thai Police

Распределение аварий по типу транспорта за 11-15 апреля. Фото: Royal Thai Police

Согласно отчету пхукетского офиса DDPM, всего за шесть дней усиленного контроля на дорогах погибли 2 человека и 47 получили травмы. Статистика ThaiRSC за тот же период – 6 погибших и 402 госпитализированных. С каждым днем разрыв только увеличивается.

DDPM не указывает, по каким критериям отбирает происшествия для включения в свои итоговые отчеты, которые распространяются через PR Phuket каждое утро, а также посылаются в Бангкок. Вне специальных кампаний в Новый год и Сонгкран пхукетский офис DDPM сам публикует данные ThaiRSC.

В масштабах всей страны за 11-16 апреля в дорожных авариях погибли 286 человек, еще 15,3 тыс. получили травмы.

В публикации от 16 апреля Королевская полиция Таиланда назвала главной причиной ДТП превышение скорости (37,16%), на втором месте идет вождение в пьяном виде (24,71%), на третьем – опасное маневрирование в потоке транспорта (18%).

Самыми опасными, по данным полиции, остаются мотоциклы, на которые за 11-15 апреля пришлось 80,78% аварий. Доля легковых авто – 7,51%, пикапов – 3,81%.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Десять таксистов задержаны в ходе рейда в аэропорту Пхукета
Качество воздуха на Пхукете остается нездоровым
Паром получил пробоину у пирса в Донсаке
Минприроды предупреждает о нездоровом качестве воздуха на Пхукете
Чинават лидирует в опросах за месяц до выборов
Власти Пхукета не зафиксировали смертей в пятый день недели контроля на дорогах
Россиянин и таец госпитализированы после аварии в Раваи
В Раваи установили знаки с призывами к безопасному вождению
Два человека задержаны за торговлю марихуаной без лицензии
Пхукет подтвердил вторую смерть в ДТП в праздничную неделю
Власти Паклока выпустили памятку о пожарной безопасности на фоне продолжающихся возгораний
Pearl Center доставил 7 человек в больницы после аварий в Сонгкран
Полиция арестовала двух тайцев, пытавшихся избежать досмотра в Раваи
Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран
Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана

 

SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 