Отбойные течения на пляжах Пхукета Сезон юго-западных муссонов на Пхукете в самом разгаре, а ситуация со спасателями на пляжах острова так и не улучшилась, так что спасение утопающих в буквальном смысле остается делом самих утопающих. В связи с этим «Новости Пхукета» продолжают повторную публикацию цикла материалов о безопасности на воде. В этот раз речь пойдет об отбойных течениях. Новости Пхукета 13 Августа 2018 09:00:00 Фото: Архив The Phuket News Купание на основных пляжах Пхукета в низкий сезон опасно не только из-за высоких волн, но и из-за отбойных течений, также известных как rip currents, rips, тягуны и разрывные течения. Рип – это один из видов прибрежных течений, характерной особенностью которого является то, что оно всегда направлено перпендикулярно побережью. Сила течения напрямую зависит от силы волн. Отбойные течения образуются в тех местах, где из-за особенностей рельефа воде проще уйти назад в море, чем в других частях пляжа. К примеру, вода может промыть своего рода канал в песке и через него стремительно возвращаться назад после удара волны о берег. На Пхукете рипы характерны для большинства пляжей западного побережья, не является исключением и Най-Харн на юге. На восточном побережье (к примеру, в бухте Йон) отбойных течений нет и эти пляжи безопасны в низкий сезон. Отбойные течения – это своего рода реки в море шириной от двух-трех до десятков метров, длина рипа также может варьироваться, равно как и скорость потока в нем. Когда человек попадает в течение и пытается в нем плыть к берегу, то у него создается ощущение, как будто он вообще не двигается или даже с каждым взмахом рук оказывается все дальше от берега. В этот момент главное – подавить в себе панику, поскольку в случае с рипом губительна именно она. Важно помнить, что в отличие от других течений рип не утянет человека под воду, поэтому непосредственная угроза прямо в момент попадания в течение отсутствует. Отбойные течения приводят к гибели людей потому, что многие купальщики, не понимая ситуации, начинают в панике грести к берегу и теряют сильны в бесплотной борьбе с рипом. Второй фактор риска заключается в том, что течение может отнести человека слишком далеко от берега, откуда он потом просто не сможет выплыть. Итак, первое действие при попадании в отбойное течение – не паниковать и трезво оценить ситуацию. Второй шаг – позвать на помощь, если на пляже есть спасатели и другие люди. Дежурящие на пхукетских пляжах лайфгарды прекрасно знают о рипах, да и многие местные резиденты о них осведомлены. Третий этап – начать самостоятельно выбираться из течения. Для этого необходимо плыть в направлении параллельном берегу, чтобы выйти за пределы узкого, но сильного потока. Если рип не широкий, то сделать это по силу даже не самому опытному пловцу. После того, как вы покинули поток, следует спокойно оценить ситуацию и начать двигаться к берегу, хотя течение может успеть вас отнести довольно далеко в море. Помните, что рипы – это течения, во-первых, узкие, а во-вторых, ослабевающие с удалением от берега. Главное – не пытаться плыть рипу наперекор. Если конкретное отбойное течение у пляжа известно спасателям, то опасное место будет отмечено красным флагом, запрещающим купание. Однако даже если флага нет, рип можно распознать визуально. Главное, что должно насторожить, это «другое» море, то есть выделяющий на фоне остальной линии волн узкий участок. Основные признаки рипа следующие: • Видимый канал бурлящей воды, уходящий в море перепендикулярно берегу. • Поток, уносящий в море различный морской мусор, растительность или пузыри. • Узкий участок спокойной воды, хотя повсюду пенятся волны. • Измененный цвет воды (более темный, более светлый, зеленоватый). • Как следует из сказанного выше, рип может выглядеть не только как очевидно опасный участок, но и как наиболее безопасный и привлекательный для купания. В случае, если вы увидели, что другой человек попал в отбойное течение, то прежде всего необходимо известить о происшествии спасателей и других людей на пляжи (среди них могут быть серферы или просто люди с опытом спасения на водах). Затем необходимо жестами и голосом попытаться объяснить попавшему в беду человеку, куда ему плыть, чтобы выбраться из течения. Докинуть до жертвы рипа спасательный круг или другое подручное средства, как правило, будет затруднительно, но круг (доску для серфа, надувной матрас) можно попробовать запустить по самому течению, на выходе из потока человек и круг могут встретиться. Бросаться в рип самому, чтобы спасти терпящего бедствие, имеет смысл только в том случае, если вы уверены в своих силах и навыках.