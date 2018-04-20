Отбор финалистов турнира по гольфу WCGC Thailand завершился на Пхукете

На турнире по гольфу Blue Horizon World Corporate Golf Challenge 2018 определился список финалистов.

22 Апреля 2018 15:00:00

Эндрю Де Брюин постарается повторить свой шикарный удар на 12-й лунке, поскольку призом за hole-in-one в финале будет квартира. Фото: Fore Management

Последний квалификационный раунд WCGC Thailand прошел в гольф-клубе Laguna Golf Phuket в среду, 4 апреля, и теперь участники турнирна ожидают главного события, которое состоится 28 числа.

В шестом и последнем квалификационном раунде приняло участие 24 команды по два гольфиста в каждой. Главным событием дня, пожалуй, стал удар Эндрю Де Брюина из Multihull Solutions Asia на 12-й лунке, где он сделал hole-in-one и сорвал аплодисменты. Таким образом на тайском этапе турнира было зафиксировано первое взятие лунки с одного удара.

«Без сомнения, это был лучший удар в моей жизни», – заявил после турнира генеральный менеджер Multihull Solutions Asia, команда которого по итогам дня заняла третье место и завоевала путевку в финал.

Стоит отметить, что финал WCGC Thailand также пройдет на знакомом Де Брюину поле Laguna Golf Phuket, и если ему удастся там повторить свое достижение, то его радость будет еще больше. Дело в том, что спонсор турнира Blue Horizon пообещал в качестве приза за hole-in-one в финале апартаменты в строящемся комплексе Grand Himalai за 4,5 млн бат.

Вместе с Эндрю Де Бруином и Кевином Quilty (команда Mutihull Solutions Asia) в национальный финал по итогам шестой квалификации пробились также команды Shadow Golf и Higher-Edge, занявшие второе и первое места соответственно.

По итогам предыдущих квалификаций WCGC Thailand в финал также вышли:

• The Naiharn Beach Boys и Prime Real Estate (первая квалификация 10 февраля в Laguna Golf Phuket);

• Pace Developments, Ood Ood, S&T и Kaitep Farm (вторая квалификация 19 февраля в Thai Country Club);

• Akvavit Grill & Bar и TFL (третья квалификация 15 марта в Phoenix Gold Golf Club, обе команды также являлись финалистами в прошлом году);

• Evason Hua Hin (четвертая квалификация 17 марта в Banyan The Resort);

• Lotus Valley и Austro Pro (пятая квалификация 25 марта в Lotus Valley Golf Club).

Победитель финального раунда WCGC Thailand в Laguna Golf Phuket в июне отправится на мировой финал WCGC в португальском городе Кашкайш. В прошлом году на мировом финале Таиланд представляла команда TFL (Дитмар Бандат и Джон Сиена), занявшая по итога соревнований четвертое место.