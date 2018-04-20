The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Отбор финалистов турнира по гольфу WCGC Thailand завершился на Пхукете

На турнире по гольфу Blue Horizon World Corporate Golf Challenge 2018 определился список финалистов.

Новости Пхукета

22 Апреля 2018 15:00:00

Эндрю Де Брюин постарается повторить свой шикарный удар на 12-й лунке, поскольку призом за hole-in-one в финале будет квартира. Фото: Fore Management
Эндрю Де Брюин постарается повторить свой шикарный удар на 12-й лунке, поскольку призом за hole-in-one в финале будет квартира. Фото: Fore Management

Последний квалификационный раунд WCGC Thailand прошел в гольф-клубе Laguna Golf Phuket в среду, 4 апреля, и теперь участники турнирна ожидают главного события, которое состоится 28 числа.

В шестом и последнем квалификационном раунде приняло участие 24 команды по два гольфиста в каждой. Главным событием дня, пожалуй, стал удар Эндрю Де Брюина из Multihull Solutions Asia на 12-й лунке, где он сделал hole-in-one и сорвал аплодисменты. Таким образом на тайском этапе турнира было зафиксировано первое взятие лунки с одного удара.

«Без сомнения, это был лучший удар в моей жизни», – заявил после турнира генеральный менеджер Multihull Solutions Asia, команда которого по итогам дня заняла третье место и завоевала путевку в финал.

Стоит отметить, что финал WCGC Thailand также пройдет на знакомом Де Брюину поле Laguna Golf Phuket, и если ему удастся там повторить свое достижение, то его радость будет еще больше. Дело в том, что спонсор турнира Blue Horizon пообещал в качестве приза за hole-in-one в финале апартаменты в строящемся комплексе Grand Himalai за 4,5 млн бат.

Вместе с Эндрю Де Бруином и Кевином Quilty (команда Mutihull Solutions Asia) в национальный финал по итогам шестой квалификации пробились также команды Shadow Golf и Higher-Edge, занявшие второе и первое места соответственно.

По итогам предыдущих квалификаций WCGC Thailand в финал также вышли:

• The Naiharn Beach Boys и Prime Real Estate (первая квалификация 10 февраля в Laguna Golf Phuket);

• Pace Developments, Ood Ood, S&T и Kaitep Farm (вторая квалификация 19 февраля в Thai Country Club);

• Akvavit Grill & Bar и TFL (третья квалификация 15 марта в Phoenix Gold Golf Club, обе команды также являлись финалистами в прошлом году);

• Evason Hua Hin (четвертая квалификация 17 марта в Banyan The Resort);

• Lotus Valley и Austro Pro (пятая квалификация 25 марта в Lotus Valley Golf Club).

Победитель финального раунда WCGC Thailand в Laguna Golf Phuket в июне отправится на мировой финал WCGC в португальском городе Кашкайш. В прошлом году на мировом финале Таиланд представляла команда TFL (Дитмар Бандат и Джон Сиена), занявшая по итога соревнований четвертое место.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Тайские синоптики ожидают более дождливого зеленого сезона
Тайские синоптики ожидают более дождливого зеленого сезона
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
До ежегодного марафона в Лагуне осталось меньше месяца
До ежегодного марафона в Лагуне осталось меньше месяца
Три лучших бургера по итогам конкурса Phuket's Best Burger 2018
Три лучших бургера по итогам конкурса Phuket's Best Burger 2018
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.