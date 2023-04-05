От туризма в Сонгкран ожидают больше выручки, чем до пандемии

Нынешний Сонгкран в Таиланде должен превзойти праздник 2019 года по экономическому эффекту и сгенерировать 18,5 млрд бат за счет внутреннего и зарубежного туризма. Соответствующий прогноз озвучил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супаспорн. От внутреннего туризма ждут 13,5 млрд бат, от зарубежного – 5,03 млрд бат. Это 116% и 60% от показателя 2019 года соответственно. В качестве главного события Сонгкрана 2023 позиционируется большой фестиваля 13-15 апреля в Бангкоке. На Пхукете власти акцентируют особое внимание на праздновании у Limelight Avenue в старом городе, очередной пресс-релиз о подготовке к событию был выпущен вчера.

Новости Пхукета

Главным драйвером рост выручки должен стать спрос со стороны внутренних туристов, которые в течение трех лет пандемии не могли праздновать Сонгкран так, как было принято до этого. В частности, многие тайцы традиционно использовали праздничные дни для поездок в другие провинции и встреч с родственниками. В этом году никаких ограничений ни на поездки, ни на массовые мероприятия уже нет.

На фоне отложенного спроса ТАТ ожидает 3,81 млн поездок внутри страны и 13,5 млрд бат выручки от внутреннего туризма против 3,3 млн поездок и 11,6 млрд бат выручки в предпандемийном 2019 году, пишет Bangkok Post.

Впрочем, непосредственно в рост финансового показателя внесет свой вклад и то, что жизнь в Таиланде банально подорожала за три года. Особенно заметна инфляция была в 2022 году, когда Таиланд столкнулся с существенным ростом цен на энергоносители на мировых рынках.

Глава ТАТ ожидает, что в связи с ростом цен тайцы могут быть более сдержанными в тратах в Сонгкран, включая туристические. В частности, по словам господина Супасорна, жители страны могут предпочесть менее продолжительные и не такие дальние поездки, как было до кризиса. Речь идет, очевидно, о чистом туризме, а не о визитах к родственникам в другие провинции.

ТАТ прогнозирует, что заполняемость отельных номеров в Сонкгран составит в среднем по стране 74%, причем распределение будет неравномерным. На южных курортах, включая Пхукет, ожидается 80% (подстегнуть визиты должна и программа We Travel Together). Страдающий от смога север может рассчитывать на 60%.

Также южный регион традиционно наиболее популярен у туристов из-за рубежа. ТАТ прогнозирует порядка 305 тыс. туристических прибытий из-за границы в праздничную неделю. Ожидаемая выручка от въездного туризма – 5,03 млрд бат, то есть порядка 60% от уровня предпандемийного 2019 года. Зато в сравнении с Сонграном 2022 рост будет впечатляющим – на 630% или в семь с лишним раз.

ТАТ ожидает, что больше всего прибытий будет с ближних направлений, таких как Индия, Тайвань, Китай и Южная Корея. Из дальнемагистральных направлений, если судить по уже сделанным бронированиям, массовый турпоток должны обеспечить Россия и Франция. Также значительные прибытия прогнозируются из Малайзии и Лаоса, но в ТАТ отмечают, что эти туристы зачастую не выезжают за пределых приграничных провинций – Сонгкхла и Удон-Тхани соответственно.

Прогнозируемая средняя продолжительность визита в праздничную неделю – 3-4 дня, ожидаемые средние дневные траты – порядка 5,4 тыс. бат на человека.

«ТАТ планирует провести приуроченные к Сонгкрану мероприятия в разных провинциях, включая Сонгкхла, Чианг-Май, Сукхотхай, Пхитсанулок и Пай в Мэ-Хонг-Соне. Ожидается, что они привлекут 786,7 тыс. посетителей в сумме, сгенерировав выручку в размере 4,12 млрд бат. Главным событием будет фестиваль International Amazing Splash 2023 @ Bangkok, который пройдет 13-15 апреля на Chula Soi 5 рядом с Chulalongkorn Centenary Park», – пишет Bangkok Post. От мероприятия в столице ожидают по 30 млн бат выручки в каждый из дней проведения.

Государственное новостное агентство NNT в своей публикации также отмечает празднование в Бангкоке, а вместе с ним – фестиваль Yen Tua La Maha Songkran и традиционные празднования в бангкокских храмах.

«Многие провинции также проведут ключевые мероприятия, такие как Old House of Chiang Mai, Ban Chiang World Heritage Cultural Square в Удон-Тхани Udon Thani, празднование в аквапарке Andamanda на Пхукете и традиционное празднование в округе Пхра-Прадэнг в Самут-Пракане с 21 по 23 апреля. В течение всего фестиваля ТАТ будет плотно работать с туристической полиции над соблюдением мер безопасности для стимулирования уверенности у внутренних и зарубежных туристов», – добавило агентство NNT.

Bangkok Post также завершает свою статью третями абзацами о безопасности. В частности, газета приводит слова замначальника турполиции генерал-майора Апичата Сурибуньи о том, что безопасность в масштабах всей страны будут обеспечивать 4 тыс. полицейских и волонтеров.

«Что касается опасений относительно нелегальных туристических гидов, номинальных акционеров и низкобюджетных туров [zero-dollar tours], то господин Сурибунья сказал, что бюро турполиции уже получило информацию о многих случаях на фоне восстановления туристической отрасли после пандемии, особенно в основных туристических городах, таких как Бангкок, Чианг-Май, Пхукет и Паттайя. Бюро находится в процессе сбора улик и подготовки к проведению арестов крупных нелегальных операторов в ближайшее время, сказал он», – пишет Bangkok Post, не поясняя, почему это так важно для обеспечения безопасности в Сонгкран.

О традиционных кампаниях за безопасность на дорогах и по противодействию наркоторговле или уличному криминалу пока ничего не сообщалось.