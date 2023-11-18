От новой уличной ярмарки в Патонге ждут 2 млн бат в день

Новая уличная ярмарка открылась к новому высокому сезону в Патонге. Проект Patong Walking Street @ The Prism запустила та же компания, что Kata Walking Street @ The Beach в Кароне. От новой ярмарки ждут оборота в размере 2 млн бат в день, то есть вдвое больше, чем генерирует первая. Ярмарка расположилась на пляжной дороге, в 400 метрах севернее выхода с Бангла-Роуд. Часы работы – с 12:00 до 24:00. Пока что услуги туристам там оказывают 30 точек ресторанной направленности и еще 10 «заведений обслуживания», таких как тир со страйкбольной пневматикой.

Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket Ярмарка на пляжной дороге работает с 12:00 до 24:00 ежедневно. Фото: PR Patong, PR Phuket

Официальное открытие ярмарки Patong Walking Street @ The Prism состоялось 16 ноября. От лица провинции Пхукет на мероприятие приехал новый вице-губернатор Саттха Тхонгкхам, приступивший к исполнению обязанностей неделей ранее. Из известных лиц присутствовали мэр Патонга Чалермсак Манисри и глава округа Кату Тхирапхонг Чуайчу. Роль хозяина исполнял гендиректор The Beach Group Кан Прачампорн. Цитируя слова вице-губернатра Тхонгкхама, местный офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) сделал особый акцент на то, что власти провинции «попросили представителей всех секторов» принимать меры для поддержания чистоты и правильной утилизации мусора. В рамках предвыборной компании несколько лет назад мэр Чалермсак Манисри также объявлял это одним из ключевых приоритетов. При этом господин Тхонгкхама похвалил усилия пхукетского бизнеса, старающегося минимизировать использование одноразовой пластиковой посуды. Самой ярмарке он пожелал успешной работы, достижения цели и превращения в «достопримечательность ответственного туризма в Патонге». Господин Прачампорн из The Beach Group также говорил о желании видеть ярмарку в Патонге таким же центром притяжения туристов как Kata Walking Street @ The Beach в Кароне. По словам бизнесмена, первая ярмарка сейчас уже вышла на дневной оборот в 1 млн бат, от второй ярмарки ждут 2 млн в день. Господин Прачампорн подчеркнул, что на Patong Walking Street гостей ждет самая разная еда, включая халяльные блюда и блюда для приверженцев здорового питания. Впрочем, будет и привычная уличная классика, максимально актуальная для туристов, и местная гордость – пхукетские лобстеры. С ними VIP-участники церемонии 16 ноября традиционно сфотографировались. Ярмарка расположилась на пляжной дороге, в 400 метрах севернее выхода с Бангла-Роуд. Часы работы – с 12:00 до 24:00.

18 Ноября 2023, 09:00 AM