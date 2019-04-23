От губернатора потребовали признать дефицит пресной воды

Около 80 жителей Рассады собрались сегодня у здания администрации провинции (Provincial Hall) и потребовали, чтобы губернатор признал факт нехватки пресной воды на Пхукете и принял меры.

Варанья Промпинпарат

23 Апреля 2019, 04:46 PM

Фото: Варанья Промпинпарат

Акция протеста состоялась после очередной пресс-конференции, на которой губернатор Пхакапхонг Тавипатана повторил, что, по его мнению, пресной воды на Пхукете достаточно. Заодно губернатор призвал СМИ воздержаться от публикации статей на эту тему, поскольку они вредят туристическому имиджу провинции. Ответственность за обеспечение жителей пресной водой губернатор возложил на местные муниципалитеты и административные организации тамбонов (OrBorTor).

«Местные органы власти должны распределять воду среди жителей в своих зонах ответственности. Никаких жалоб на нехватку воды больше быть не должно», – распорядился губернатор Тавипатана.

Впрочем, жители Рассады с тезисом о том, что воды достаточно, не согласились. Собравшаяся перед Provincial Hall толпа потребовала от губернатора, чтобы он признал проблему и принял меры.

На самодельных плакатах собравшихся были вопросы («Когда проблема будет решена? Где губернатор?»), требования («Довольно! Губернатор должен открыть глаза и увидеть реальность!»), обвинения («Люди Пхукета в нужде. Губернатор, не будьте трусом!») и мольбы («У людей нет воды, помогите!»).

Отдельно была упомянута проблема нехватки воды в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения. Представитель Национального жилищного управления Патипхани Тханомсак пояснил, что 16 жилых корпусов уже больше месяца страдают от проблем с водоснабжением. В общей сложности речь идет о тысяче человек.

В итоге губернатор все же вышел к собравшимся и пообещал, что проблема будет решена. По словам господина Тавипатаны, «прямо сейчас» он совместно с главами Ирригационного управления и Управления водоснабжения ищет решение. Губернатор не уточнил, почему поиск решения ведется «прямо сейчас», хотя специалисты говорили о недостаточном уровне запасов еще в ноябре.

«Ситуация улучшается. Скоро у всех будет вода. Держитесь», – заявил губернатор Пхукета.

Глава провинции не уточнил, как слова об улучшении ситуации соотносятся с постоянным падением запасов в главных водохранилищах острова и снижением напора в трубах.