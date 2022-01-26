От баров требуют новую регистрацию для продажи спиртного

Пхукетские бары, пабы и другие заведения, работающие сейчас в качестве «ресторанов», должны дополнительно зарегистрироваться и получить разрешения на продажу алкоголя. Такая лицензия будет давать право торговать спиртным до 23:00 вечера.

26 Января 2022, 08:13 PM

Новое требование было озвучено 25 января вице-губернатором Пхукета Пичетом Панапонгом. Фото: PR Phuket

Новое требование было озвучено 25 января вице-губернатором Пхукета Пичетом Панапонгом. Официальный приказ губернатора Нароннга Вунсиеу был подписан тогда же.

Согласно новому приказу, лицензированные заведения могут продавать алкоголь до 23:00 при условии, что они соответствуют стандартам SHA++ и Thai Stop Covid 2 Plus, а также получили одобрение со стороным медицинсиких властей. Заявления на новые лицензии принимаются в окружных управах.

Округов на Пхукете, как известно, три: Кату (включая Патонг), Таланг (включая Банг-Тао, Сурин и Чернг-Талей), Мыанг-Пхукет (включая Вичит, Ката, Карон, Чалонг и Раваи).

«Бизнес-структуры, такие как пабы, бары или караоке могут сменить профиль на ресторанный. За разрешением нужно обращаться в Окружной операционный центр по борьбе с заболеваниями. Это ведомство проведет стандартную инспекцию в соответствии с требованиями Минздрава. Затем Пхукетский комитетет по эпидемиологии одобрит вердикт о том, что ресторан соответствует стандартам для работы», – пояснил вице-губернатор Панапонг.

Вкратце, никаких новых требований и стандартов к ресторанам и другим заведениями не предъявляются. Необходимо соответствовать уже действующим стандартам Минздрава и местных властей. В частности, персонал должен быть привит и регулярно сдавать анализы на коронавирус, на территории должны строго соблюдаться правила DMHTTA.

К новому приказу губернатора прилагается трехстраничный образец бланка заявления на получение разрешения на работу. Также в приказе перечисляется ответственность за нарушение эпидемиологических требований.

Неисполнение требований эпидемиологической безопасности может быть расценено как нарушение статей 51 и 52 Закона об эпидемиологии. Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа. Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 9 Декрета о чрезвычайных ситуациях. Наказание в этом случае – вплоть до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.