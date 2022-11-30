От Банка Таиланда ждут нового ужесточения монетарной политики

В четверг, 1 декабря, в Бангкоке должно состояться очередное заседание Комитета по монетарной политике Центрального банка Таиланда. Аналитики уверены, что на фоне оживления туризма и ускорения экономического роста ЦБ примет решение о третьем повышении ключевой ставки (ставки однодневного РЕПО) на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Да и сам Банк Таиланда заранее предупреждал рынок об этом фактически прямым текстом, говоря, что «сюрпризов не будет».

Новости Пхукета

30 Ноября 2022, 06:28 PM

Аналитики считают, что ЦБ продолжит ужесточать монетарную политику на фоне того, что экономика уже справляется сама.

Перед заседанием Комитета по монетарной политике агентство Bloomberg опросило 21 аналитика, и 20 из респондентов заявили, что ЦБ, по их прогнозам, должен снова повысить стоимость денег для коммерческих банков и экономики в целом. Один эксперт высказал мнение о том, что Банк Таиланда оставит ставку РЕПО на текущем уровне 1%.

Bloomberg отмечает, что монетарные власти Таиланда продолжают постепенно ужесточать денежную политику, хотя, по мнению ряда аналитиков, процесс начался позже, чем следовало. Во всяком случае инфляция в стране успела достичь 14-летнего максимума, а курс бата к доллару США в какой-то момент падал до минимальной отметки за 16 лет.

Сейчас, впрочем, тайскому Центробанку ничего не мешает проводить политику по сдерживанию инфляции в ущерб поддержке роста, поскольку экономика уже перезапустилась и самостоятельно наращивает обороты (не в последнюю очередь благодаря туризму). В третьем квартале ВВП показал рост на 4,5% год к году, что является самой значительной прибавкой, более чем за год.

Экономист Australia & New Zealand Banking Group Кристал Тан отметил 25 ноября, что улучшение положения дел в экономике (не требующей уже столь сильной поддержки за счет дешевых денег) и рост инфляции (которую дешевые деньги только подстегивают) способствуют тому, чтобы Банк Таиланда продолжал ужесточение условий кредитования.

Помощник главы ЦБ Пити Дисаятат на прошлой неделе послал бизнесу тот же сигнал, когда заявил, что Банк Таиланда не будет преподносить рынку сюрпризов по итогам заседания 1 декабря.

«Вы можете ожидать продолжения того, что мы уже делаем», – сказал господин Дисаятат. А «делал» Центробанк на двух последних заседаниях то, ЦБ стран-соседей начали давно – повышал учетную ставку.

Глава Банка Таиланда Сетхапут Сутхивартнарыпут ранее в ноябре говорил, что на фоне возобновления туризма, подстегнувшего внутренний спрос, страна, вероятнее всего, сможет в следующем году противостоять глобальному тренду на замедление экономического роста. Это тоже можно трактовать как довод в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Возможно, некоторые ответы относительно ожиданий ЦБ даст именно завтрашнее совещание, на котором или будут, или не будут пересмотрены прогнозы по ключевым показателям. Сейчас Банк Таиланда ждет турпотока на уровне 9,5 млн в этом году и 21 млн в следующем. Прогноз по ВВП – рост на 3,3% в этом году и 3,8% в следующем. Прогноз по инфляции – 6,3% и 2,6% соответственно.

«Восстановление в экономике даст Центральному банку уверенность, которая нужна ему, чтобы продолжать ужесточение монетарной политики», – считает старший экономист Capital Economics Ltd Гарет Лезер.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc прогнозируют, что ЦБ Таиланда будет методично поднимать учетную ставку на 25 базисных пунктов за раз, пока она не достигнет уровня в 2,5% во второй половине 2023 года. В Goldman Sachs полагают, что такая политика максимально ожидаема на фоне активного роста экономики (который делает ужесточение возможным) и инфляционных ожиданий (которые требуют от ЦБ такой политики). Плюс свою роль должен сыграть расширяющийся разрыв в процентных ставках с другими странами.

В сентябре курс тайского бата упал до 16-летнего минимума по отношению к американской валюте – 37,78 бата за доллар. Впрочем, в ноябре тайская валюта показала самый большой однодневный рост курса к доллару за 15 лет на фоне замедления темпов ужесточения монетарной политики в США и смягчения коронавирусных ограничений в Китае.

Для Таиланда курс национальной валюты – непростой вопрос. Слабый бат выгоден экспортерам и туристическому бизнесу, которые предлагают свои товары и услуги иностранцам. С другой стороны, местное население хочет стабильную и крепкую собственную валюту, с чем власти не могут не считаться. Сейчас американский доллар торгуется примерно на уровне 35,3 бата за доллар, что выше среднего уровня за последний год. До июня курс был ниже 35 бат за доллар, а в феврале и вовсе составлял около 32.