Осужденные за хранение кратома вышли на свободу

Об освобождении заключенных газете The Phuket News сообщила на условиях анонимности сотрудница регистрационного департамента пхукетской тюрьмы. Официальные лица об этом открыто нигде не заявляли.
«Мы уже освободили в общей сложности 15 человек, которые были осуждены лишь за хранение кратома. Они вышли на свободу во вторник (24 августа). Еще около 60-70 человек отбывают наказание в тюрьме не только за хранение кратома, но и за другие нарушения закона. Мы отправили список их имен в суд, чтобы там рассмотрели возможность сокращения сроков», – заявила собеседница редакции.
Также 30 августа на свободу должны были выйти 129 человек, получивших королевское помилование в честь дня рождения Его Величества Рамы Х и демонстрировавших примерное поведение.
«Эти заключенных хорошо себя ведут, а большинству из них осталось отбывать до освобождения лишь пару лет. Эти 129 человек – лишь первая группа из трех получивших помилование, но я не знаю, когда будут освобождены члены второй и третьей групп», – добавила сотрудница регистрационного департамента тюрьмы.
По состоянию на конец прошлой недели по всей стране были освобождены примерно 1,3 тыс. человек, осужденных за хранение кратом. Из них чуть более 1 тыс. человек уже отбывали наказание, а остальные дожидались вердикта суда за решеткой, сообщило издание MCOT.