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Острова Пхи-Пхи ушли в изоляцию

Власти тамбона Ао-Нанг и двух расположенных на Пхи-Пхи мубанов ввели временные ограничения на поездки на остров и с него в связи со вспышкой коронавируса. Доступ ограничен с 11 по 18 сентября.

Новости Пхукета

10 Сентября 2021, 03:52 PM
Фото: Jason Bagley / Flickr

Фото: Jason Bagley / Flickr

Как пишет газета Bangkok Post, коронавирусная инфекция была выявлена у двух полицейских с Пхи-Пхи и пяти трудовых мигрантов, работающих над строительством водоочистного комплекса. Еще 36 рабочих на момент подготовки материала ожидали результатов анализов.

Президент Ассоциации туристического бизнеса Пхи-Пхи Прасерт Вонгна заявил, что его ассоциации уже проинформировала туристических операторов и соответствующие государственные агентства о вспышке болезни на острове.

В течение семи дней на Пхи-Пхи должна быть проведена тщательная дезинфекция связанных со вспышкой локаций, а также приняты меры по выявлению заболевших.

Туристы, находящиеся на Пхукете по программе Phuket Sandbox, по-прежнему могут совершать поездки на Пхи-Пхи «специальным лодочным сервисом». Также на остров допускаются медицинские работники, спасатели и сотрудники курьерских служб. Кроме того, ограничен доступ к полиции. Для прямого обращения в участок необходимо отдельное разрешение.

 

 

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