Острова Пхи-Пхи ушли в изоляцию

Как пишет газета Bangkok Post, коронавирусная инфекция была выявлена у двух полицейских с Пхи-Пхи и пяти трудовых мигрантов, работающих над строительством водоочистного комплекса. Еще 36 рабочих на момент подготовки материала ожидали результатов анализов.
Президент Ассоциации туристического бизнеса Пхи-Пхи Прасерт Вонгна заявил, что его ассоциации уже проинформировала туристических операторов и соответствующие государственные агентства о вспышке болезни на острове.
В течение семи дней на Пхи-Пхи должна быть проведена тщательная дезинфекция связанных со вспышкой локаций, а также приняты меры по выявлению заболевших.
Туристы, находящиеся на Пхукете по программе Phuket Sandbox, по-прежнему могут совершать поездки на Пхи-Пхи «специальным лодочным сервисом». Также на остров допускаются медицинские работники, спасатели и сотрудники курьерских служб. Кроме того, ограничен доступ к полиции. Для прямого обращения в участок необходимо отдельное разрешение.