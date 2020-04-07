Остров Самуи закрылся до конца апреля

Мэр Самуи Рамнет Джайкванг подписал распоряжение об ограничении въезда на остров вплоть до конца апреля на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. При непосредственно на Самуи подтверждено всего шесть случаев заболевания COVID-19.

Новости Пхукета

7 Апреля 2020, 10:42 AM

Въезд на остров Самуи ограничен до конца апреля, аэропорт закрыт. Фото: Watcharawit Phudork

Согласно распоряжению мэра Самуи, въезд на остров разрешен только при наличии сертификата о том, что человек не заражен COVID-19. Принимаются только документы из государственных больниц, выданные не позже, чем за 72 часа до въезда. Кроме того, всех въезжающих будут помещать в принудительный 14-дневный карантин в государственном центре. Штраф за нарушение правил въезда – 20 тыс. бат, пишет Bangkok Post.

От карантина и предъявления медсправок освобождены лишь официальные лица, совершающие поездки по служебной надобности и имеющие соответствующие предписания от своего руководства.

Также свободно могут въезжать на остров люди, осуществляющие доставку товаров первой необходимости (топливо, потребительские товары); сотрудники компаний, занимающихся почтовыми и курьерскими услугами; медицинские работники.

Одновременно авиакомпания Bangkok Airways уже приняла решение о закрытии своего аэропорта на Самуи. Таким образом добраться до острова можно только паромами.

Согласно данным муниципалитета Самуи, в субботу, 4 апреля, на остров въехали 1291 человек, днем ранее – 1369 человек.

Добавим, что уже ограничен въезд и в провинцию Сонгкхла (въехать могут только медицинские работники, официальные лица по служебной надобности и люди, осуществляющие доставку товаров первоочередной важности, включая газеты).