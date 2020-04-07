Остров Самуи закрылся до конца апреля

Согласно распоряжению мэра Самуи, въезд на остров разрешен только при наличии сертификата о том, что человек не заражен COVID-19. Принимаются только документы из государственных больниц, выданные не позже, чем за 72 часа до въезда. Кроме того, всех въезжающих будут помещать в принудительный 14-дневный карантин в государственном центре. Штраф за нарушение правил въезда – 20 тыс. бат, пишет Bangkok Post.
От карантина и предъявления медсправок освобождены лишь официальные лица, совершающие поездки по служебной надобности и имеющие соответствующие предписания от своего руководства.
Также свободно могут въезжать на остров люди, осуществляющие доставку товаров первой необходимости (топливо, потребительские товары); сотрудники компаний, занимающихся почтовыми и курьерскими услугами; медицинские работники.
Одновременно авиакомпания Bangkok Airways уже приняла решение о закрытии своего аэропорта на Самуи. Таким образом добраться до острова можно только паромами.
Согласно данным муниципалитета Самуи, в субботу, 4 апреля, на остров въехали 1291 человек, днем ранее – 1369 человек.
Добавим, что уже ограничен въезд и в провинцию Сонгкхла (въехать могут только медицинские работники, официальные лица по служебной надобности и люди, осуществляющие доставку товаров первоочередной важности, включая газеты).