Полиция устанавливает обстоятельства смерти 45-летнего мужчины, предположительно покончившего с собой из-за отсутствия работы на протяжении нескольких месяцев. Версия суицида поддерживает и вдова мужчины.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Октября 2020, 03:57 PM

Оставшийся без работы повар найден повесившимся. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал майор Вуттхичай Кэутхонг из полиции Таланга сообщение о самоубийстве поступило в участок во второй половине дня, 4 октября. На месте событий, в одном из жилых домов четвертого мубана Срисутхорна, полицейские и спасатели обнаружили тело 45-летнего Самана Прасарики. Мужчина лежал на полу спальни без признаков жизни, реанимационные мероприятия результата не принесли.

Вдова мужчина – 34-летняя Вилайван Патчим – рассказала полицейским, что находилась на работе, когда супруг позвонил ей и сказал, что собирается повеситься. Госпожа Патчим бросилась домой, но остановить мужа не успела.

Госпожа Патчим отметила, что до коронавирусного кризиса мужчина работал в известном ресторане, но после закрытия границ остался без работы и не мог трудоустроиться в течение нескольких месяцев. В последнее время господин Прасарик находился в депрессии.

Как отметил капитан Кэутхонг, следов борьбы в дом или на теле мужчины полицейские не обнаружили. Сейчас труп находится в морге больницы Thalang Hospital. После получения медицинского заключения тело отдадут вдове для похорон.

Напомним, что согласно статистике Минздрава, количество самоубийстве в Таиланде за первое полугодие на 22% выше, чем год назад (2551 против 2092 случаев). Директор Департамента психического здоровья связал это с последствиями пандемии коронавируса.