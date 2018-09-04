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Оставленный хозяйкой пикап с пассажирами укатился в канал в Кхон-Кхэне

Женщине и трем детям пришлось на ходу выпрыгивать из пикапа, который укатился с автозаправки и рухнул в придорожный канал в провинции Кхон-Кхэн.

Новости Пхукета

4 Сентября 2018 17:34:06

Фото: Chakkrapan Natanri
Фото: Chakkrapan Natanri

Инцидент в тамбоне Сок-Нок-Тен провинции Кхон-Кхэн произошел около 11:30 утра воскресенья, 2 сентября, а резонанс история получила после публикации видеозаписи в социальных сетях.

На записи видно, как пикап серебристого цвета медленно пересекает дорогу, пока из него на ходу выпрыгивают люди. Затем автомобиль падает в придорожный канал и исчезает из виду. Видео опубликовал некто Вуттичай Мынсприпром.

Как пишет Bangkok Post, пикап изначально находился на заправке РТТ. Находившаяся за рулем женщина запарковала его на АЗС с работающим двигателем и вышла из кабины, чтобы воспользоваться банкоматом. Пока она снимала деньги, автомобиль пришел в движение, так что пассажирам пришлось выбираться из транспортного средства на ходу. Пассажирами при этом были взрослая женщина и трое детей в возрасте четырех-пяти лет. Никто из них серьезно не пострадал.

Хозяйка пикапа заверила прибывших спасателей, что пикап стоял на ручном тормозе, однако это оказалось не так.

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