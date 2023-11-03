Оставленная на плите еда вызвала пожарную тревогу в Чалонге

Неназванный житель Чалонга устроил пожарную тревогу в своем районе, оставив на включенной плите кастрюлю с едой и уйдя затем из дома. Задымление вышло таким масштабным, что обеспокоенные соседи позвонили в муниципалитет, который направил на место событий пожарный расчет. Неизвестно, что именно готовил житель Чалонга, но из-за него пожарная служба района на какое-то время лишилась одной находившейся на дежурстве команды, которая была занята возгоранием в кастрюле и на реальный пожар выехать бы в этом время не могла.

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Отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Чалонга получило сообщение о пожаре на улице Luang Pho Kleung Rd. около 12:25 дня 2 ноября. На место событий был направлен пожарный расчет, который приехал по указанному адресу и обнаружил закрытый дом, заполненный изнутри дымом. Хозяев нигде поблизости не было.

Пожарные вошли внутрь и приступили к поиску источника огня, но никакого возгорания в итоге не обнаружили. Причиной задымления стала кастрюля с едой, которую жилец оставил на огне, а сам куда-то ушел из дома. Сотрудники DDPM перекрыли газ и оставили дом проветриваться.

Муниципалитет не сообщил, нашли ли пожарные время на то, чтобы дождаться жильца и провести с ним разъяснительную работу. Даже если угрозы пожара не было, местный кулинар на какое-то время сократил ресурсы DDPM в Чалонге на один пожарный расчет, поскольку сотрудники занимались злосчастной кастрюлей и не могли выехать на другие вызовы.

Впрочем, муниципалитет заверил, что персонал DDPM в любом случае готов к немедленному реагированию на любые происшествия. Телефон отделения в Чалонге – 076-383595. Звонить можно круглосуточно.