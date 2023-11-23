Основу для кораллового рифа заложили у острова Рача-Яй

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) продолжает работу по восстановлению кораллов у побережья Пхукета. На этой неделе искусственный риф был заложен в бухте Сиам-Бэй на острове Рача-Яй, а заодно была проведена инспекция ранее обустроенной локации у Майтона. Фигурные бетонные конструкции, на которых должны расти кораллы, изготавливает цементная компания CPAC, входящая в Siam Cement Group (SCG). Установкой занимаются живущие и работающие на Пхукете дайверы. Как говорят в таких случаях официальные лица, сотрудничали все сектора. И что не менее важно, речь идет не о разовой акции, а о методичной работе, продолжающейся уже многие месяцы.

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CPAC и SCG уже не впервые изготавливают основы для будущих коралловых рифов на своих предприятиях. Используемые сейчас фигурные конструкции выгодно отличаются внешним видом от тех бетонных «клеток», которые опускали под воду раньше.

В закладке новых рифов участвуют местные дайверы, так что проект по восстановлению морских экосистем можно в полной мере называть частно-государственным. В какой-то мере его можно считать и Королевским, поскольку одним из акционеров SCG является Его Величество Маха Вачиралонгкорн.

Директор Департамента сохранения и управления природными ресурсами DMCR Пайтон Панчайяпхум отметил, что проблем вырождения коралловых рифов у Рачи-Яй очень беспокоит специалистов. Главная угроза морской фауне – туризм, поскольку бухта Сиам-Бэй и другие локации крайне популярны у начанающих дайверов, которые совершают там свои первые погружения.

«Каждый день многочисленные дайв-инструкторы совершают там погружения со множеством туристов. Участки морского дна, которые раньше были покрыты коралловыми рифами или песком с планулами, подвергаются постоянному антропогенному воздействию. Люди тревожат кораллы и не дают им закрепиться и начать расти, поэтому необходимо обустраивать на дне такие «убежища», где кораллы смогут начать рост», – пояснил господин Панчайяпхум.

Специалист DMCR отметил, что у ведомства есть опыт успешной реализации подобных проектов, но на Раче-Яй имеются свои особенности, требующие специального подхода. В частности, помещаемые под воду фундаменты будущих рифов должны быть визуально привлекательными, поскольку акватория продолжает оставаться местом туризма. План DMCR состоит в том, чтобы и работать над восстановлением кораллов, и не закрывать популярные места туризма. Именно так и родилась идея фигурных бетонных конструкций, которые СРАС изготавливает методом 3D-печати.

«Они крепкие, устойчивые к внешнему воздействию и безвредные для морской экологии. Каждый элемент имеет сложную форму и может служить домом морских животным. И что важнее всего, блоки не слишком тяжелые, так что их перевозка и установка не представляют трудности. Дайверы могут вручную перемещать конструкции под водой, что позволяет снижать финансовые затраты. А участие дайверов на волонтерских началах соответствует стратегии DMCR по привлечению всех секторов к восстановлению и защите экосистем», – добавил он.

Господин Панчайяпхум особо подчеркнул финансовые и технологический вклад SCG в данный проект. По оценкам специалиста, кораллы начнут колонизировать размещенные под водой бетонные блоки примерно через год. DCMR будет вести наблюдение и фиксировать результаты.

Именно таким наблюдением специалисты DMCR занимались 22-23 ноября у острова Майтон, где тоже реализуется проект по восстановлению популяции кораллов. По итогам обследования было установлено, что морская фауна обживает обустроенные для нее локации. В отчете DMCR приводится солидный перечень рыб и других созданий, замеченных там дайверами, начиная от морских звезд и губок до молодых кораллов.