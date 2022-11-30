Основная дорога из Кату в Патонг снова открывается для легких авто

В преддверии визита на Пхукет министра транспорта Саксаяма Чидчоба местные власти приняли решение снова разрешить четырехколесному транспорту проезд в обе стороны через перевал Кату-Патонг. Движение легких автомобилей мимо зоны обвала грунта из Кату в Патонг должно быть возобновлено в районе 12:00-13:00 среды, 30 ноября.

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Открытие дороги для четырехколесного транспорта в направлении из Кату в Патонг было анонсировано вечером 29 ноября муниципалитетом Патонга и пхукетским офисом Департамента связей с общественностью (PR Phuket). Утром 30 ноября PR-служба провинции подтвердила, что планы не изменились.

Движение должно открыться или в полдень, или в 13:00 (в зависимости от источника информации). На дорогу будет допускаться только небольшой автотранспорт, к которому власти относят легковые машины, пикапы и микроавтобусы. Для грузовиков и больших автобусов перевал останется закрытым, им по-прежнему придется ездить в Патонг только через Чалонг или Камалу.

Власти уже открывали дорогу Кату-Патонг для движения легких автомобилей в сторону Патонга, но через сутки пересмотрели решение, поскольку установленные в зоне обвала датчики зафиксировали ухудшение состояния грунта на склоне.

Сейчас, как заверили официальные лица, показания приборов в норме. Кроме того, были проведены работы по укреплению склона (туда привезли более 100 грузовиков с грунтом и камнями), а также организован дополнительный водоотвод за счет прокладки новых труб.

Впрочем, официальные лица предупредили, что в случае угрозы дорога будет вновь закрыта для движения. Недавно ее закрывали даже для мотоциклов во время особо сильного вечернего ливня. Дальнейшего обрушения склона не произошло, но ситуация вызывала у специалистов опасения.

Напомним, что 2-3 ноября Пхукет должен посетить с инспекцией министр транспорта Саксаям Чидчоб. На этом фоне в администрации Кату прошло специальное совещание, посвященное подготовке ко встрече едущего из столицы ревизора. В отчете о встрече власти умолчали о том, что именно планирует инспектировать министр транспорта.

При этом 29 ноября в тестовом режиме и тоже только для легкого автотранспорта открылась альтернативная дорога из Кату на вершину холма Кхао-Патонг, которую проложили по инициативе бизнесмена Причавуда (Праба) Кисина по его земле и отчасти на его средства. Проект финансово поддержал и другой бизнес, а также рядовые жители острова, пожертвования которых уже превысили 2 млн бат.

Официальное открытие дороги Праба, как ее именуют за отсутствием официального названия, намечено на 5 декабря, день рождения Короля Рамы IX. Господин Кисин уже пригласил жителей Пхукета присоединиться к нему в этот день и принять участие в высадке желтых цветов на новой дороге в честь Пхумипона Адульядета Великого.

Тем временем Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил новое предупреждение о сильных дождях в южных провинциях страны 2-4 декабря. На Пхукете и в провинции Пханг-Нга на побережье Андаманского моря осадки прогнозируются 3 и 4 числа.