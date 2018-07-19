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Осколочную гранату нашли на обочине дороги в поселке Ката

Американскую осколочную гранату М26 нашли среди мусора на обочине улицы Soi Pluk Jae в поселке Ката (тамбон Карон) в среду, 18 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июля 2018 10:10:35

Полиция Карона получила сообщение об обнаружении боевой гранаты на Soi Pluk Jae около 5:00 утра среды, 18 июля. О находке сообщил один из местных жителей, который и обнаружил завернутое в бумагу взрывное устройство среди мешков с мусором.

Местная полиция передала информацию саперному подразделению, после чего специалисты выехали на место событий и ликвидировали потенциальную угрозу.

По словам саперов, осколочная граната оказалась полностью рабочей, однако самопроизвольный подрыв был маловероятен. Предохранительная чека находилась на месте, а скоба была дополнительно примотана к корпусу гранаты пластиковой стяжкой.

Как заявил капитан Сувисит Кирирак из полиции Карона, в настоящий момент правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения в попытке установить личность человека, оставившего боевую гранату среди придорожного мусора.

M26 – ручная оборонительная граната, разработанная после Второй мировой войны в США и до сих пор стоящая на вооружение в целом ряде армий. Радиус сплошного поражения М26 – около 9 м, однако осколки сохраняют убойную силу на дистанции вдвое и втрое больше.

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