Ошибшийся при обгоне водитель спровоцировал пожар на пхукетском шоссе

Полиция пока не предъявила обвинений водителю, ошибшемуся при обгоне попутной машины на Thepkrasattri Rd. в Таланге и спровоцировавшего пожар на придорожной фабрике.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП и пожаре на Thepkrasattri Rd. в одноименном тамбоне Таланга после полуночи 28 февраля.

Как рассказал капитан Крайсорн Бунпрасоб из местного полицейского участка, 30-летний водитель Ватчарапхон Кайпхум зацепил попутный автомобиль в процессе обгона, после чего его седан Toyota Vios вылетел с проезжей части, врезался в мачту электропередач и загорелся. Огонь затем перекинулся на здании придорожной фабрики по обработке древесины. Также пламя охватило кабели на мачте электропередач и запасы дерева на территории предприятия.

Тушение пожара заняло около 20 минут. К моменту, когда пламя удалось погасить, автомобиль господина Кайпхума уже полностью выгорел. При этом самому мужчине повезло выжить. Его вытащил из салон один из очевидцев аварии.

Господин Кайпхум рассказал полицейским, что двигался в южном направлении по средней полосе, когда ехавший перед ним пикап показал поворотником, что перестраивается вправо. 30-летний водитель решил провести обгон слева, но зацепил двигавшийся в крайней левой полосе седан Honda Civic, после чего его машина вылетела с дороги.

Водителем седана оказался сержант полиции Тхиннапхон Пхетчу, который подтвердил, что рассказ господина Кайпхума соответствует действительности. При этом жизнь господину Кайпхуму спас водитель упомянутого выше пикапа. Именно он вытащил мужчину из салона загоревшейся машины.

Капитан Бунпрасоб указал, что полиция уже попросила медиков провести освидетельствование господина Кайпхума на наличие алкоголя в крови. Обвинения мужчине будут предъявлены после того, как он покинет больницу и даст полиции детальные показания.

«На этом этапе я могу лишь подтвердить, что против него обязательно будут выдвинуты обвинения в опасном вождении», – добавил капитан.



