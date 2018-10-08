Организаторы TYS и Phuket Rendezvous подтвердили объединение выставок

Анонсированное в мае объединение яхтенных выставок Thailand Yacht Show (TYS) и Phuket Rendevouz (ранее известной как PIMEX) подтверждено.

8 Октября 2018 14:23:27

Объединенное яхтенное шоу пройдет в RPM с 10 по 13 января 2019 года и будет носить название Thailand Yacht Show & Rendezvous. Фото: RPM

Информация о проведении на Пхукете объединенного яхтенного шоу содержится в совместном пресс-релизе, который 8 октября распространили Гулу Лалвани (Royal Phuket Marina, RPM), Энди Тредвелл (Verventia Pte Ltd, Thailand Yacht Show), Гейл и Оливье Берло (Asia RendezVous). Объединенное яхтенное шоу пройдет в RPM с 10 по 13 января 2019 года и будет носить название Thailand Yacht Show & Rendezvous.

«Я с радостью приглашаю объединенную команду начать совместную работу и провести лучшее яхтенное шоу, которое Пхукет когда-либо видел, здесь в RPM в январе. Как принимающая сторона я и члены моей команды продемонстрируем миру лучшее, что есть у Таиланда в сфере яхтинга, и вместе с организаторами будем работать над общей целью – превращением Пхукета и Таиланда в центральный яхтенный хаб всей Азии», – заявил основатель RPM Гулу Лалвани.

В пресс-релизе организаторов Thailand Yacht Show & Rendezvous подчеркивается, что объединение двух выставок произошло по запросу Туристического управления Таиланда (ТАТ).

«К этому шагу нас подтолкнул сделанный ранее в этом году запрос Туристического управления Таиланда, которое хотело бы собрать яхтенную отрасль на одно большое мероприятие в Таиланде в качестве демонстрации всеобщей поддержки правительственных инициатив в свере яхтенного туризма», – говорится в трехстороннем заявлении.

Изначально о планах по объединению двух яхтенных выставок было объявлено в мае, однако в августе появилась информация о том, что их все же может быть две. В последнем пресс-релизе указывается, что от этой идеи было решено отказаться, поскольку яхтенная отрасль красноречиво высказалась в пользу проведения одного шоу, причем пройти оно должно именно в RPM.

«На прошлой неделе три организатора смогли достичь принципиального согласия о том, что команда Phuket Yacht Show вольется в уже анонсированное Thailand Yacht Show & Rendezvous», – говорится в пресс-релизе.

«Очевидно, что нам нужно провести одно общее мероприятие, и отрадно, что нам удалось сделать это в относительно короткий срок. Благодарить за это надо исключительно компании яхтенной отрасли, которые объединили усилия и добились того, чтобы все пришли к согласию. Туристическое управление Таиланда – наш партнер и основной спонсор Thailand Yacht Show – также ранее в этом году просило нас постараться вложить все ресурсы в одно шоу, не конкурировать друг с другом и не разделять отрасль», – заявил Энди Тредвелл, ранее организовывавший Thailand Yacht Show.

По словам господина Тредвелла, организаторы будут работать над тем, чтобы в ближайшие несколько лет превратить проект в мощную маркетинговую платформу для международного продвижения как яхтенного бизнеса, так и Таиланда как направления яхтенного туризма мирового класса.

«Мы горды тем, что все уже на борту и разделяют четкий план по развитию яхтенного шоу. Люксовые отрасли вновь начинают процветать в этом регионе, и при правильной совместной работе по продвижению в стратегических направлениях, таких как Таиланд, яхтенная отрасль должна начать демонстрировать существенный рост в этой прекрасной части планеты, где так много возможностей», – добавил Гейл Берло.

Согласно пресс-релизу, одним из ключевых партнеров объединенного шоу Thailand Yacht Show & Rendezvous выступит компания Torqeedo Asia Pacific, специализирующаяся на электрическом транспорте и являющаяся партнером автопроизводителя BMW. До этого Torqeedo участвовала в выставке Thailand Yacht Show, проходившей в Ао-По.