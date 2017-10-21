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Организаторы Phuket Sportfishing Tournament огласили регламент

До старта турнира по спортивной рыбалке на Пхукете остался месяц, и организаторы уже озвучили регламент Phuket Sportfishing Tournament, возвращающегося в этом году на остров под новым именем (раньше соревнования были известны как PIST).

Новости Пхукета

21 Октября 2017 16:15:08

Выше всего на турнире ценятся пойманные марлины и парусники.
Выше всего на турнире ценятся пойманные марлины и парусники.

Регистрация участников будет проходить 22 ноября с 15:00 до 18:00, а следующие три дня будут посвящены рыбалке, которая будет продолжаться с 8:00 утра до 19:00 вечера. По окончанию каждого из дней все лодки должны прибыть на пирс в Чалонге и зарегистрироваться у маршалов с уловом (опоздавшие очков в соответствующий день не получат).

По правилам этого года вся добыча, относящаяся к видам billfish (парусник, марлин) должна быть отпущена в море. На пирсе же вейтмастеру нужно будет передать отчет о пойманных рыбах и фото с карточкой дня.

Состав каждой команды ограничен четырьмя взрослыми участниками, количество «юниоров» может быть любым, как и количество используемых удочек.

Система начисления очков в этом году следующая (здесь и далее – классификация видов, используемая организаторами турнира): Marlin – 500 очков, Sailfish – 125 очков. King Mackerel, Mahi Mahi, Cobia, Queenfish, Trevally, Wahoo, Barracuda, Rainbow Runner, Dog Tooth Tuna, YF Tuna – 15 очков за год, прочие тунцовые – 5 очков за кг. Пойманных акул и скатов необходимо отпустить в море, очков за них не начисляется.

Подробнее о турнире можно узнать у Уолтера Дрейера по эл. почте w3er@me.com и на странице facebook.com/PhuketSportfishingTournament. Газета The Phuket News является информационным спонсором мероприятия.

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