Организатору взрыва в Бангкоке дали четыре года тюрьмы

Суд вынес приговор 62-летнему Ватане Пумрету, организовавшему 22 мая взрыв в столичной больнице Phramongkutklao Hospital.

14 Сентября 2017 09:23:42

Фото: Архив Bangkok Post

Суд признал Пумрета виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, незаконном хранении черного пороха и незаконном хранении боеприпасов. По трем обвинениям в сумме мужчина был приговорен к 8 годам тюрьмы (по двум первым статьям обвинения) и штрафу в размере 1950 бат (по третьей статье). Затем суд учел, что 62-летний пенсионер признал вину, и сократил наполовину и тюремный срок, и штраф, сообщает Bangkok Post.

Впрочем, высока вероятность того, что в тюрьме Ватане Пумрету придется провести больше, чем четыре года, поскольку еще не вынесен вердикт по выделенному в отдельное дело обвинению в покушении на убийство. В результате организованного мужчиной взрыва никто не погиб, но травмы различных степеней тяжести получил 21 человек.

Ранее Bangkok Post сообщала, что на организацию теракта Ватана Пумрет пошел из-за неприязни к военным и текущему правительству. Ненависть к военными Ватана Пумрет, по его собственным словам, испытывает с 2010 года, когда солдаты применили оружие при разгоне демонстрации «краснорубашечников» 19 мая, в результате чего погибли шесть человек.

Больница, в которой он 22 мая организовал взрыв, считается «военной» (в частности, там обслуживаются многие офицеры), а зал, где было заложено взрывное устройство, носит имя министра обороны Таиланда Правита Вонгсувона.