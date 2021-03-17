OrBorJor Пхукета начинает регистрацию нуждающихся в помощи безработных

После регистрации сотрудники OrBorJor планируют сформировать базу данных нуждающихся и начать разработку программ помощи на основе собранной информации, заявил новый глава OrBorJor Реват Арироб.
Получить помощь в рамках данной инициативы смогут лица, зарегистрированные в качестве жителей Пхукета до 31 декабря 2020 года. При регистрации нужно бует предъявить тайское удостоверение личности и свидетельство о месте проживания на Пхукете.
Регистрационные центры будут работать в течение двух дней с 8:30 до 16:30 по следующим адресам.
Округ Мыанг-Пхукет: Phuket Provincial Hall; Phuket Rajabhat University; Baan Sapam Mongkol Wittaya School; Sri Puwanart Park; Baan Chalong School; PPAO Muang Phuket School, Wat Kitti Sangkharam.
Округ Таланг: Baan Bang Rong Mosque; Wat Srisoonthorn School, Wat Cherng Talay, Mukarom Mosque; Wat Thepkrasattri School; Wat Phra Nang Sang; Muang Thalang School; Baan Sakhu School; Hongyok Bumrung School.
Округ Кату: Kathu Wittaya School; Banzaan Market, Baan Naka Mosque.
Напомним, что еще в ходе регистрации в качестве кандидата на пост главы OrBorJor господин Арироб объявил своим приоритетом помощь лицам, оставшимся без средств к существованию из-за коронавируса. После избрания он начал выезжать непосредственно к жителям и расспрашивать их о положении дел. Количество наиболее тяжело пострадавших господин Арироб оценивает в 40-50 тыс. человек. Согласно последнему заявлению главы OrBorJor, материальная помощь будет осуществляться в виде предоставления «товаров повседневного потребления по низким ценам». Заниматься этим будут специальные центры в выбранных локациях.