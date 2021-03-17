OrBorJor Пхукета начинает регистрацию нуждающихся в помощи безработных

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) начинает регистрацию лиц, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса для оказания им необходимой помощи. Регистрация будет проходить 18 и 19 марта во всех округах Пхукета.

Новости Пхукета

17 Марта 2021, 05:08 PM

Реват Арироб (в синей рубашке) на встрече с жителями Рассады. Фото: OrBorJor