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OrBorJor напомнили властям о планах по децентрализации в сфере здравоохранения

Административные организации провинций всего Таиланда (OrBorJor) провели символическую акцию скорби в связи с задержкой проекта по децентрализации управления районными медицинскими учреждениями. На Пхукете мероприятие состоялось 4 апреля у старого здания администрации провинции. Во главе «скорбящих» был президент OrBorJor Пхукета Реват Арироб.

Новости Пхукета

5 Апреля 2022, 03:10 PM
OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

OrBorJor Пхукета провела символическую акцию скорби у памятника Раме V. Фото: OrBorJor

Участники акции собрались у памятника Королю-реформатору Раме V. Сотрудники OrBorJor были одеты в черное, некоторые держали в руках плакаты с напоминаниями о планах передать районные медицинские учреждения провинциальным властям.

Как пояснил господин Арироб, соответствующая резолюция была принята кабинетом министров еще в октябре прошлого года, но с тех пор никаких изменений не произошло. На этом фоне президент ассоциации OrBorJor Таиланда принял решение провести символическую акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Господин Арироб подчеркнул, что Совет по децентрализации в пользу местных административных организаций был должным образом уведомлен о решении кабинета министров.

«Сейчас все выглядит так, что некоторые ведомства, вовлеченные в выделение бюджетов на центры здравоохранения, подготовили к подаче в кабинет министров предложение, не предполагающее передачи центров. Это привело к задержке в передаче указанных центров, что влияет на работу системы общественного здравоохранения. Это нанесло ущерб и бюрократической системе, и оказываемым людям медицинским услугам», – заявил господин Арироб, не уточнив, какие ведомства препятствуют децентрализации.

 

 

 

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