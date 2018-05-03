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Оратор из BISP едет в Лондон

Старшеклассник BISP Тханадон Тантивит выиграл национальный раунд ораторского конкурса ESU в Таиланде и сейчас готовится к поездке в британскую столицу

Материал партнеров

11 Мая 2018 13:00:57

Тханадон Тантивит. Фото: BISP
Тханадон Тантивит. Фото: BISP

 
Год назад школе British International School Phuket (BISP) Ребекка Прин уже выпала честь представлять Таиланд в итоговом раунде международного конкурса ораторов организации English Speaking Union (ESU). Более того, представительнице BISP Ребекке Прин даже удалось дойти до полуфинала.

В этом году успех Ребекки постарается развить Тханадон Тантивит, который в конце марта выиграл национальный раунд конкурса ESU в Таиланде и сейчас готовится к поездке в британскую столицу, где ему будут противостоять 50 лучших юных англоязычных ораторов из разных стран мира.

Финал тайского этапа конкурса состоялся 30 марта. Судейская коллегия по достоинству оценила как непосредственно ораторские навыки Тханадона, так и его знание международной новостной повестки, уверенность в себе, способность справляться со стрессом и отвечать на трудные вопросы. Теперь Тханадона ждет недельная программа в Лондон, которая будет включать как образовательные элементы, так и культурно-развлекательные. Кульминацией же станет финал ораторского конкурса.

«Тханадон без сомнений готов к участию в международном раунде конкурса. Он очень взрослый молодой человек, умеющий четко выражать свои мысли. Его ждет блестящее будущее», – заявила педагог Лейка Берли, выступающая наставником и тренером Тханадона.

Финал ораторского конкурса в Лондоне пройдет с 14 по 18 мая. Темы лондонского раунда конкурса – «У великих творцов нет стран» и «Лучший способ предсказать будущее – создать его».

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