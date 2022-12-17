Опыт рехаба при храме Wat Tham Krabok хотят копировать в масштабах страны

Министерство внутренних дел Таиланда хотело бы организовать по всей стране сеть центров по реабилитации наркозависимых, основанных на тех же принципах работы, которым следует знаменитый рехаб при храме Wat Tham Krabok в провинции Сарабури.

Новости Пхукета

К некоторым методикам храма Wat Tham Krabok могут быть вопросы, но его работа как минимум много лет вызывает большой интерес за рубежом. Фото: Wat Tham Krabok

К некоторым методикам храма Wat Tham Krabok могут быть вопросы, но его работа как минимум много лет вызывает большой интерес за рубежом. Фото: Wat Tham Krabok

К некоторым методикам храма Wat Tham Krabok могут быть вопросы, но его работа как минимум много лет вызывает большой интерес за рубежом. Фото: Wat Tham Krabok

К некоторым методикам храма Wat Tham Krabok могут быть вопросы, но его работа как минимум много лет вызывает большой интерес за рубежом. Фото: Wat Tham Krabok

К некоторым методикам храма Wat Tham Krabok могут быть вопросы, но его работа как минимум много лет вызывает большой интерес за рубежом. Фото: Wat Tham Krabok

К некоторым методикам храма Wat Tham Krabok могут быть вопросы, но его работа как минимум много лет вызывает большой интерес за рубежом. Фото: Wat Tham Krabok

В храме Wat Tham Krabok занимаются помощью людям с зависимостью уже более полувека, а среди прошедших реабилитацию были британские музыканты Тим Арнольд и Пит Доэрти. Именно благодаря им храм стал известен за рубежом. У его сайта, в частности, есть версия на английском языке с информацией для тех, кому нужна помощь.

Постоянный секретарь Министерства внутренних дел Суттипонг Джунджарерн заявил, что копирование опыта Wat Tham Krabok соответствует политике государства по борьбе с наркотиками и реабилитации наркозависимых, но не уточнил, почему идея появилась только сейчас.

Впрочем, подготовительная работа уже началась. Господин Джунджарерн уже съездил в храм в Сарабури и побеседовал с его аббатом. Также министерство попросило Департамент провинциальных администраций (DOPA) собрать для него актуальную статистику по числу предполагаемых наркоторговцев и активных потребителей наркотиков в каждой провинции», чтобы власти могли идентифицировать самые проблемные зоны.

Согласно полученным данным, количество драгдилеров в стране – не менее 18 тыс. человек, число употребляющих наркотики лиц – около 120 тыс.

Говоря о проекте, глава DOPA Манрат Раттанасукхон высказал мысль, что было бы разумно иметь минимум один такой рехаб на каждый округ (ампхе). То есть на Пхукете их должно быть три – в Таланге, Кату и Мыанге.

Еще одно пожелание господина Раттанасукхона – делать реабилитационные центры небольшими, с числом единовременно проходящих лечение пациентов не более 50 человек. Глава DOPA отметил, что его ведомство попросит правительство выделить бюджет на реализацию идеи.

При этом октябрьский опрос Национального института администрации развития (NIDA) показал, что большинство граждан Таиланд не готовы считать наркозависимость болезнью и полагают, что употребление веществ – просто преступление и все. Такую точку зрения озвучили 50,15% опрошенных NIDA тайцев. Еще 13,89% выбрали более мягкий вариант ответа, согласно которому употребление наркотиков, конечно, не всегда преступление, но и не карать нельзя, поскольку только это сдерживает распространение.

В другом лагере 20,31% респондентов поддерживают отношение к зависимости именно как к болезни и говорят, что потребители – это «сбившиеся с пути» люди. Еще 15,57% согласны в умеренной степени. Они считают, что снисхождения заслуживают только те, кто готовы лечиться.

Отметим, что в Таиланд существует практика принудительного рехаба. В частности, именно это «предлагается» лицам, которых задерживают при выборочных анализах на наркотики, подобных тем, что проводятся во время рейдов на Бангла-Роуд.